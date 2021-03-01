K11 MUSEA再主動延長閉館至周五 安排員工租戶覆檢 商場會以最安全狀態周六重開

尖沙咀K11 MUSEA內「名潮食館」群組有多人確診，也有其他商戶捲入疫情，K11 MUSEA商場自上周六（2月27日）已即時主動閉館深層清潔及檢測，原定於明天（2日）開館，K11集團發言人今日（1日）表示，務求商場有足夠時間完成第二次檢測，K11 MUSEA閉館時間將延長至本周五（5日），將於本周六（6日）重開。

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K11 MUSEA高級項目總監董正綱表示，為了確保員工、租戶及訪客安心，K11 MUSEA主動安排3部流動檢測車，為商場員工及租戶員工進行免費新冠肺炎病毒檢測，周日（2月28日）首日運作暢順，共完成1,500個檢測，已經收到大約700個檢測結果，全部為陰性。

他又指，K11 MUSEA會安排所有員工做兩次檢測，並加入覆檢，所有人士結果呈陰性才可以上班，以確保大家安心，他更強調，商場會以最安全的狀態於今個星期六重開，確保所有員工及顧客的安全。



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有見及此，K11 MUSEA閉館時間將延長至3月5日，務求商場有足夠時間完成第二次檢測。

KII集團又指，於閉館期間，會派專業人員及智能消毒機械人，持續為商場內所有公用空間、通風系統、餐廳及商舖進行深層清潔及消毒。

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集團也同時呼籲仍未進行檢測的租戶員工，盡快到商場自設的流動檢測車或社區檢測中心接受採樣檢測，保障健康惠己及人。

尖沙咀K11 MUSEA名潮食館群組已累計至45宗個案，衞生防護中心指染疫人數或會再增加。政府抗疫專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇今天下午2時半到商場視察。K11集團發言人表示，袁國勇教授及政府各部門代表今日已視察K11 MUSEA，袁國勇指，今次名潮食館事件實屬個別情況，跟食肆內部的通風和衞生環境有關，K11 MUSEA基本上安全。

發言人強調，名潮食館的抽氣及鮮風乃兩個獨立系統，直接抽出室外，並沒有與商場內其他食肆或商舖連接。而食肆的通風設計由租戶直接負責，並獲食環署及相關部門批准。

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責任編輯：陳詠妍