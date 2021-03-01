  • 24°C
香港時間 : 2021302日 (二) 16:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】大摩睇好呢隻體育股 未來30日上升機會7至8成　予目標價潛在升幅近3成

股樓投資 14:37 2021/03/01

分享：

大摩發表報告，預期安踏體育今年盈利增長將達55%，估計安踏股價30日內，有70%至80%機會上升，重申「增持」評級，目標價161元。

安踏周一（1日）報127元，升6.7%，成交額7.6億元，較目標價潛在升幅約27%。

大摩指出，中資體育股股價近日出現調整，主要受累於美國國債孳息率上升，及板塊輪動，但估宜已變得吸引，因整體行業銷售強勁及盈利逐步復甦。

安踏將於本月公布2020年業績，大摩預期，隨著庫存減少，相信體育龍頭品牌的業務不會有大幅的下行空間，而4月公布今年首季銷售亦有機會成為股價的催化劑。該行預期安踏今年盈利增長55%，2022年增長30%。

【延伸閱讀】【牛年部署】興證張憶東：3月港股通調整前瞻　預測25隻入選心水股 【見下頁

    點擊圖片放大
    +26
    +25

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

＃ 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

銷售 潛在升幅 港股 大行報告
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位