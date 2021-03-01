【大行報告】大摩睇好呢隻體育股 未來30日上升機會7至8成　予目標價潛在升幅近3成

大摩發表報告，預期安踏體育今年盈利增長將達55%，估計安踏股價30日內，有70%至80%機會上升，重申「增持」評級，目標價161元。

安踏周一（1日）報127元，升6.7%，成交額7.6億元，較目標價潛在升幅約27%。

大摩指出，中資體育股股價近日出現調整，主要受累於美國國債孳息率上升，及板塊輪動，但估宜已變得吸引，因整體行業銷售強勁及盈利逐步復甦。

安踏將於本月公布2020年業績，大摩預期，隨著庫存減少，相信體育龍頭品牌的業務不會有大幅的下行空間，而4月公布今年首季銷售亦有機會成為股價的催化劑。該行預期安踏今年盈利增長55%，2022年增長30%。

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記者：李兆明