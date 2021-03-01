【定期存款】富邦推定存優惠　定存3個月最高賺1厘

富邦銀行推定存優惠，全新客戶以全新資金開立3個月港元定期存款戶口，最高可享年利率1厘。

貨幣 港元 存期 3個月 客戶類別 全新客戶 全新客戶 選用Ambassador Banking 存款金額 HK$300,000 - HK$1,000,000 HK$1,000,000 或以上 年利率 0.60% 1.00% 備註 每位合資格新客戶只可開立上述其中一個定存戶口一次

外幣定期存款優惠

年期 貨幣 紐元 澳元 人民幣 美元 1周 8.75% 9.05% 8.80% 5.55% 1個月 3.13% 3.13% 4.88% 1.35% 3個月 / / / 0.85%

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責任編輯：黎淑雯