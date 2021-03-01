【定期存款】富邦推定存優惠 定存3個月最高賺1厘
理財智慧 16:06 2021/03/01
富邦銀行推定存優惠，全新客戶以全新資金開立3個月港元定期存款戶口，最高可享年利率1厘。
|貨幣
|港元
|存期
|3個月
|客戶類別
|全新客戶
|全新客戶 選用Ambassador Banking
|存款金額
|HK$300,000 - HK$1,000,000
|HK$1,000,000 或以上
|年利率
|0.60%
|1.00%
|備註
|每位合資格新客戶只可開立上述其中一個定存戶口一次
外幣定期存款優惠
|年期
|貨幣
|紐元
|澳元
|人民幣
|美元
|1周
|8.75%
|9.05%
|8.80%
|5.55%
|1個月
|3.13%
|3.13%
|4.88%
|1.35%
|3個月
|/
|/
|/
|0.85%
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責任編輯：黎淑雯