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【新世界發展】鄭志剛SPAC遞交美國上市申請 集資最多23.4億元

Hot Talk 09:54 2021/03/25

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Artisan Acquisition 集資約3億美元。

香港富豪相繼加入SPAC（特殊目的收購公司，special purpose acquisition company）大潮。外電早前報道指，新世界發展 （00017） 執行副主席兼行政總裁鄭志剛計劃在美國通過SPAC籌集資金。鄭志剛旗下的SPAC公司Artisan Acquisition正式於美國證券交易委員會遞交上市申請，集資約3億美元（約23.4億港元）。

Artisan Acquisition於招股書表明，可能追求任何行業的業務合併，但目前有意在全球尋找目標市場，或高增長的醫療保健、消費和技術領域行業，又認為在大中華區取得成功的定位。

瑞信及瑞銀為承銷團。

SPAC作為另類上市方式在美國急速冒起，根據彭博數據，今年以來已有8間亞洲企業發起的SPAC在美國上市，合共集資24.2億美元（約189億港元）。

看圖了解SPAC基本概念

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李嘉誠擬在美國通過SPAC上市集資31億元【下一頁】

上周外媒也報道，長和系創辦人李嘉誠正籌備在美國上市一家SPAC，集資約4億美元（約31億港元）。更早之前，李嘉誠次子、電盈 （00008） 主席李澤楷據報考慮在美國設立第三家SPAC，計劃募資數億美元。

SPAC又稱空白支票公司，上市時向投資者籌集資金，用於日後併購未上市企業，一般併購須在SPAC上市兩年內完成。

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編輯：陳健婷

港股 李澤楷 李嘉誠 鄭志剛 新世界發展（00017） 集資 行政 IPO

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