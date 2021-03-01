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【新世界發展】鄭志剛傳醞釀在美國通過SPAC上市 集資最多31億元

Hot Talk 13:51 2021/03/01

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新世界發展執行副主席、行政總裁鄭志剛據報計劃通過SPAC籌集資金，集資額介乎2至4億美元。

香港富豪相繼加入SPAC（特殊目的收購公司，special purpose acquisition company）大潮，彭博社報道，新世界發展 （00017） 執行副主席兼行政總裁鄭志剛計劃在美國通過SPAC籌集資金，鄭志剛目前正就潛在SPAC的首次公開募股與顧問機構進行磋商，IPO集資規模可能會在2億美元至4億美元之間（約15.6億至31.2億港元）。

知情人士表示，商討仍處於初步階段，發行的細節如規模、策略等依然存在變數。新世界發展不予置評。

SPAC作為另類上市方式在美國急速冒起，根據彭博數據，今年以來已有8間亞洲企業發起的SPAC在美國上市，合共集資24.2億美元（約189億港元）。

李嘉誠擬在美國通過SPAC上市集資31億元【下一頁】

上周外媒也報道，長和系創辦人李嘉誠正籌備在美國上市一家SPAC，集資約4億美元（約31億港元）。更早之前，李嘉誠次子、電盈 （00008） 主席李澤楷據報考慮在美國設立第三家SPAC，計劃募資數億美元。

SPAC又稱空白支票公司，上市時向投資者籌集資金，用於日後併購未上市企業，一般併購須在SPAC上市兩年內完成。

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編輯：陳健婷

港股 李澤楷 李嘉誠 鄭志剛 新世界發展（00017） 集資 行政 IPO
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