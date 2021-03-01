▲ 【澳門新場】銀娛路氹「萊佛士塔樓」封頂 下半年開幕

銀河娛樂 （00027） 路氹擴展漸有更多細節公布，銀娛公布與法西雅高集團（Accor）合作，在澳門推出全套房的「澳門銀河 萊佛士」，預計將於2021年下半年開幕，將提供約450間套房。

萊佛士（Raffles ）酒店品牌起源於新加坡萊佛士酒店，該酒店被視為當地最具特色和歷史的酒店之一，堪比香港半島酒店、上海和平飯店，也是雞尾酒「新加坡司令（Singapore Sling）」的發源地。

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「澳門銀河 萊佛士」位於銀娛現有「澳門銀河」度假城的東側，使用金色建築外觀盡顯大氣磅礡，每一層均有玻璃材質的空中廊橋接連塔樓兩翼，部分套房設有私家泳池及庭院，少量頂層套房飾有雙層法式落地窗。

銀娛公布其他設計細節包括每間客房都安裝三星畫框電視和互動裝置，另提供萊佛士經典下午茶、長廊酒吧，也有無邊泳池、水療中心和日本米芝蓮星級大廚主理的特色餐廳。

銀娛指出，同樣於今年下半年開幕的尚有「澳門安達仕酒店」。

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編輯：麥德銘