Facebook於美國推出「BARS」程式　用戶可自行創作Rap音樂短片

▲ Facebook在美國推出「 BARS」應用程式，用戶可自製Rap音樂短片，並使用內置濾鏡及音樂等元素進行創作。

內地短影片程式抖音（Tiktok）持續在全球大熱，最近Facebook在美國推出「 BARS」應用程式，用戶可透過程式自製Rap音樂短片，並使用內置濾鏡及音樂等元素進行創作，其玩法與抖音（TikTok）十分相似！

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Facebook率先在美國推出「BARS」應用程式，目前僅支援在App Store下載。該程式由 Facebook 旗下的NPE產品研發團隊製作，用戶可透過程式創作Rap音樂短片，以及翻拍相關影片，每段短片最長可錄製60秒，然後再加上濾鏡及音樂等效果，不論在程式介面、拍攝形式及功能上都類似於TikTok。

另外，用戶在製作短片時可選擇初階、中階或高階模式，系統將自動提示一些押韻單字，以幫助初學的用戶進行創作。「BARS」同樣也提供挑戰模式，讓用戶根據系統提供的單字進行Freestyle挑戰。事實上，NPE產品研發團隊不時都會研發及推出新產品。除了「BARS」程式之外，去年4月也曾推出為情侶而設的通訊聊天軟件「Tuned」。

責任編輯：李寶如