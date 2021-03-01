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【復必泰疫苗】復星BioNTech疫苗3月3日開放預約、首批僅14萬名額　約10萬人預約接種新一輪科興疫苗

Hot Talk 15:48 2021/03/01

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由復星醫藥引入香港的「復必泰」疫苗，網上預約系統在本周三（3日）開放。

新冠疫苗接種計劃網上預約系統今早9時起重新開放。截至早上11時半，約10萬人經網上系統預約接種新一輪科興疫苗；18間門診的名額接近爆滿。由復星醫藥 （02196） 引入香港的復星BioNTech疫苗「復必泰」，網上預約系統在本周三（3日）開放，為期3星期，直至3月10日至30日，市民可在7個醫管局社區接種中心接種，復星BioNTech疫苗預約首批僅涉及14萬名額。

接種復星BioNTech疫苗要注意甚麼？詳看獨家訪問解答【下一頁】

康希諾、國藥武漢新冠疫苗獲國家藥監局附條件批准上市【下一頁】

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網站今早開放時，系統一度顯示要等候多於1小時才可登錄。市民亦可到郵局或屋邨辦事處等地點登記。預約系統於2月23日首度啟用，名額很快爆滿，一直到3月11日的所有計劃配額已經全部用盡。今日（3月1日）系統再度開放登記，市民可預約8間接種科興疫苗的接種中心、以及醫院管理局轄下18間普通科門診診所直至3月28日的名額。

港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目上指，本港疫苗接種安排暫時是有秩序展開，當有關方面熟習流程後，應加快接種速度。他指出，疫苗除了可預防感染，若接種後仍有病徵或發病，亦有助紓緩病情並減少死亡機會。他又提到外國有大量數據證明，德國的BioNTech疫苗可有效防止住院及出現嚴重疾病。

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編輯：吳敏芳

疫情 復星醫藥（02196） 新冠肺炎疫情 科興 疫苗 BioNTech
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