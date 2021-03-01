北韓出金正恩傳記歌頌執政10年功績 連中國都有份

北韓外宣媒體「由我們民族自己 」透過網站公開，北韓去年底為北韓領袖金正恩出版傳記《偉人和強國時代》的内容。據悉，這本金正恩傳記主要歌頌金正恩執政10年間取得的成就。傳記重點介紹金正恩於外交及核武方面的「豐功偉績」，更提及金正恩與中國的關係。

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韓聯社報導，平壤出版社於去年12月30日發行金正恩傳記《偉人和強國時代》，全書共620頁。這本書以大文宣方式歌頌金正恩的功績，分7個部分介紹他執政10年間在國防、外交、經濟、社會及文化領域取得的成就，包括核導彈開發、朝美新加坡會談及派團出席平昌冬奧會等。

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書中重點介紹金正恩於核導彈研發方面取得的成果，詳細介紹裝載於洲際彈道導彈（ICBM）彈頭部的氫彈試射，以及「火星-14」號和「火星—15」號洲際彈道試射等一系列實驗，更強調要以力量和核威懾力應對敵對勢力的核威脅。

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此外，書中更介紹北韓的外交關係，包括詳列金正恩過去兩次分別於新加坡及板門店與時任美國總統特朗普的會面，但未有提及兩人2019年於越南河內會面後不歡而散的結果。南北韓關係方面，傳記主要介紹北韓派團出席平昌冬奧會及與南韓總統文在寅聚首板門店會談一事，但未有提及2018年南北韓首腦會談。

該傳記亦強調北韓與中國的傳統關係，包括介紹金正恩於2018年及2019年期間的4次訪華之旅。

責任編輯：郭麗明