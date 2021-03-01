匈牙利總理率先打中國疫苗 狠批歐盟接種計劃太慢

新冠肺炎疫情持續，多家藥廠需延遲交付新冠疫苗，導致歐盟多國新冠疫苗接種進度緩慢。匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán）周日（1日）表示，他已率先接種中國的新冠疫苗。歐爾班又狠批歐盟的新冠疫苗接種計劃進度過慢，因此匈牙利願意率先批准使用中國及俄羅斯研發的新冠疫苗。

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歐爾班周日於社交媒體Facebook貼出相片及影片。照片顯示，歐爾班身穿便服及戴上黑色口罩，已經率先接種中國國藥集團研發的新冠疫苗。中國與俄羅斯生產的新冠疫苗，尚未獲得歐洲藥品管理局（European Medicines Agency，簡稱：EMA）批准使用。

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但歐爾班早前表示，他拒絕相信歐盟及英美監管機構比匈牙利官員更專業，指如要繼續等候獲分配EMA批准的疫苗，將會導致大量匈牙利民眾死亡。

歐爾班更表明不會只等待歐盟批准的疫苗：

我們當然可以繼續等，但每日會有100名匈牙利人死亡，所以我不會繼續坐以待斃。 （We can talk about waiting for this and that, but we lose a hundred Hungarians every day we wait. So I'm not waiting.）

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匈牙利為首個率先批准使用中國國藥疫苗的歐盟國家，首批約55萬劑疫苗上月中已運抵匈牙利。匈牙利政府預計本月及4月可再交付100萬劑，在5月可再交付350萬劑。

歐爾班早前接受訪問時表示，由於匈牙利同時願意使用中國及俄羅斯的疫苗，他預計匈牙利於復活節可成為新冠疫苗接種率最高的歐盟國家。

圖解疫苗接種注意事項

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責任編輯：鄭錦玲