匈牙利總理率先打中國疫苗 狠批歐盟接種計劃太慢

新冠肺炎疫情持續,多家藥廠需延遲交付新冠疫苗,導致歐盟多國新冠疫苗接種進度緩慢。匈牙利總理歐爾班(Viktor Orbán)周日(1日)表示,他已率先接種中國的新冠疫苗。歐爾班又狠批歐盟的新冠疫苗接種計劃進度過慢,因此匈牙利願意率先批准使用中國及俄羅斯研發的新冠疫苗。

歐爾班周日於社交媒體Facebook貼出相片及影片。照片顯示,歐爾班身穿便服及戴上黑色口罩,已經率先接種中國國藥集團研發的新冠疫苗。中國與俄羅斯生產的新冠疫苗,尚未獲得歐洲藥品管理局(European Medicines Agency,簡稱:EMA)批准使用。

但歐爾班早前表示,他拒絕相信歐盟及英美監管機構比匈牙利官員更專業,指如要繼續等候獲分配EMA批准的疫苗,將會導致大量匈牙利民眾死亡。

歐爾班更表明不會只等待歐盟批准的疫苗:

我們當然可以繼續等,但每日會有100名匈牙利人死亡,所以我不會繼續坐以待斃。

(We can talk about waiting for this and that, but we lose a hundred Hungarians every day we wait. So I'm not waiting.)