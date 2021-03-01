【Walmart】Walmart挖角高盛管理層　冀發展銀行業業務

▲ 美國大型連鎖超市沃爾瑪（Walmart），在高盛挖角兩名資深銀行家Omer Ismail及David Stark。

據外媒引述消息人士報道，美國大型連鎖超市沃爾瑪（Walmart），在高盛挖角兩名資深銀行家Omer Ismail及David Stark，以領導新金融科技初創，發展銀行業業務。

據稱，Ismail被認為是帶領高盛，進入大眾市場吸引大眾投資者的關鍵成員。並見證高盛旗下推出，投資最低1,000美元的客戶的投資應用程式Marcus Invest。而他在今年年初，才正式獲委任為消費銀行業務的掌舵人。

【消費優惠】品牌優惠停不了 網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

【先見之明】3年前收購虛擬試粧技術 L'Oréal相信科技應用力量

雖然該消息未正式宣布，沃爾瑪方面亦未有就事件作出回覆。但高盛發言人Andrew Williams對此表示，「我們祝願這兩位一切順利」，而該公司的業務發展勢頭強勁，人才團隊將不斷擴大。

美國監管機構擴大支付和其他服務領域後，沃爾瑪上月披露，計劃與投資公司Ribbit Capital，成立獨立企業提供金融服務。惟仍未透露太多細節。今次從高盛控角，突顯了涉足銀行業務的決心

責任編輯：馬意文