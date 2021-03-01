【Clubhouse熱潮】向Clubhouse「致敬」？小米推全新「米聊」服務

▲ 最近有不少廠商仿效Clubhouse模式推出類似產品，就連小米亦參與其中。

語音聊天平台全球大熱，新興社交平台Clubhouse全球下載量已突破800萬。不過早前Clubhouse遭到中國政府的封禁，不少中國網民無法繼續使用。最近，就有不少廠商開始仿效其模式推出類似的產品，就連小米亦參與其中，宣布推出即時通訊軟件「米聊」。

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在Clubhouse被中國官方封禁後不久，中國就開始湧現十多款抄襲的Clubhouse程式，除了過去創立17直播平台的「麻吉大哥」黃立成打造的語音交流程式「FAM」，亦有聲稱只花4天完成開發的「對話吧」，甚至也有以山寨形式推出的「Clubhouse - 新潮聚集地」和「Clubhorse」等。而阿里巴巴也在針對企業使用的協作軟件服務「釘釘」中，加入名為「MeetClub」的語音聊天功能，惟僅供企業內部使用。

事實上，「米聊」的前身是小米在2010年12月推出的專屬即時通訊軟件，不過日前就以「業務變動」為由，停止營運。而在小米創辦人暨執行長雷軍強調將重新推出與米粉更容易溝通的服務後，米聊又再重新出現，不過新版本不再以文字作為交流媒介，改以聊天語音形式「重生」。

▲ 事實上，「米聊」的前身是小米在2010年12月推出的專屬即時通訊軟件，不過日前就以「業務變動」為由，停止營運。

除了名字沿用外，新版本的「米聊」與原本的產品部份幾乎沒有任何相同之處。由於是全新打造的產品，因此並不會沿用過去的使用者帳號或數據。而小米官方強調，目前該程式僅以邀請制來逐步讓使用者加入，而且同步對應iOS與Android兩大平台。

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根據米聊的官網顯示，新版本是針對專業人士打造的語音聊天平台，在平台上可以聽到各行各業人士的分享與建議，並採用「發言就舉手」的做法，而且需要邀請碼才能夠註冊加入。暫時未知道新版本「米聊」正式推出的時間，以及其與Clubhouse的相似度，相信仍有待再過一段時間才能揭曉。

責任編輯：施雯雯