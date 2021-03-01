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【濠賭股】澳門2月博彩收入按年增1.3倍　2019年9月以來首見

股市 13:07 2021/03/01

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【濠賭股】澳門2月博彩收入按年增1.3倍　2019年9月以來首見

澳門公布2月博彩收入數據，單月收入按年增長1.36倍至73.12億澳門元，為2019年9月以來首次錄得按年增長，但較1月賭收仍下跌9%。澳門於去年1月底大舉收緊入境防疫要求，同年2月賭收按年大跌88%至31億澳門元。

澳門去年9月逐步放寬內地居民入境限制，10月起每月博彩收入維持在67億至80億澳門元。與疫情前月均收入逾200億澳門元計，2月澳門博彩收入仍僅相當於疫情前3分之1水平。

內地入境澳門即日起無須隔離，可見【下一頁】

銀娛路氹「萊佛士塔樓」封頂 下半年開幕，圖片可見【下一頁】

銀娛 （00027） 最新2.8%，報72.9元，金沙中國 （01928） 升0.6%。永利澳門 （01128） 升約2%。澳博 （00880） 升1.5%，新濠國際 （00200） 升3%。

美高梅中國 （02282） 則跌4.5%，公司周日正式公布2020年全年調整EBITDA虧損13.72億元，列帳虧損52.02億元。

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編輯：麥德銘

港股 博彩相關股 澳門博彩股 澳門 澳博控股（00880） 金沙中國有限公司（01928） 銀河娛樂（00027） 美高梅中國（02282） 永利澳門（01128） 新濠國際（00200）
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