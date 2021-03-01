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英國2000萬人已接種首劑疫苗 約翰遜：巨大成就

環球社會熱點 14:34 2021/03/01

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英國早已開展新冠疫苗接種計劃，接種新冠疫苗的進度理想。英國政府宣佈，超過2,000萬英國人已接種首劑新冠疫苗。英國首相約翰遜形容，超過2,000萬人已接種首劑新冠疫苗為國家巨大成就，英國疫苗大臣扎哈維亦對新冠疫苗接種進度感到振奮。

英研究指接種1劑牛津或輝瑞疫苗 住院風險大減9成 【下一頁】

約翰遜（Boris Johnson）指出全國突破2,000萬人已接種首劑新冠疫苗，是一項巨大的國家成就（huge national achievement）。約翰遜又表示，每當有民眾接種1劑新冠疫苗，都象徵英國在對抗新冠肺炎疫情時有所作為。

英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）也在社交平台Twitter上載個人短片，宣佈英國接種首劑新冠疫苗人數已突破2,000萬人大關。他在短片中表示，這是整個國家取得的「輝煌成就」（magnificent achievement），感謝每一位接種疫苗人士。他表示接種疫苗是令所有人擺脫目前疫情困境的方法，有信心疫苗可為民眾提供保護。

扎哈維（Nadhim Zahawi）亦在Twitter分享喜訊，他表揚英國上月在接種疫苗方面的成就卓越。他亦在帖文中讚揚接種團隊，並表示對身為其中一份子而感到自豪。

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英國政府數據顯示截至2月27日，英國已為民眾接種超過2,000萬劑新冠疫苗。共有768,810人，即4%人口已完成兩劑疫苗接種。英格蘭目前正計劃為近200萬年齡介乎60至63歲人士接種首劑疫苗。英國國民保健署（NHS）表示，該批人士將於當地周一（1日）陸續收到信件邀請，內容將講解民眾透過政府預約服務，預約接種疫苗的步驟。

責任編輯：李俊儀

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