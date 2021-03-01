【港交所股價】港交所反彈逾3%「雙摩」看法分歧　大摩下調評級、摩通升至「增持」目標545元

▲ 政府公布調高股票印花稅3成後，港交所股價高位急回，大行對港交所前景看法分歧。

政府公布調高股票印花稅3成後，港交所 （00388） 股價高位急回，大行對港交所前景看法分歧。大摩發布報告，下調港交所評級至「與大市同步」，以反映印花稅上調、以及有更多跡象顯示美國及中國採取更多緊縮措施，可能會進一步減慢市場周轉率增長。另一邊廂，摩通上調港交所評級至「增持」，目標價545元。

港交所收報489.6元，升3.5%，成交50.9億元。

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大摩報告指，南向流入近期放緩，部分反映印花稅上調或損周轉率，將2021年的平均周轉率預測下調5%、2022年下調10%，將目標價由580元下調至485元。不過，該行對港交所的長期結構性機會仍樂觀，稱港股將是中國和國際流動性的交滙點。

摩通上調評級至「增持」

不過，摩通則繼續看好港交所，該行指港交所過去數天股價由高位累積下調17%，對比同期恒指累跌5%，但相信調整令港交所估值處更吸引水平；又指上調印花稅的影響輕微，估計量化基金的價格敏感性也不高，同時現金到掉期轉換的影響很小。

摩通預計，港股2021年日均成交額（不計北向交易）預測為2,134.75億元、預計2022年日均成交額預測為為2,259.74億元，將港交所評級由「中性」上調至「增持」，目標價由500元升至545元，相當預測市盈率39.8倍，指現價相當預測今明兩年預測市盈率各35.7倍及29.3倍，料其2020年至2023年每股盈利覆合增長率為29%。

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編輯：吳敏芳