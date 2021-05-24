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【新股IPO】科濟藥業通過上市聆訊、今開始預路演　集資至少31億　新加坡GIC有份投資

新股IPO 11:46 2021/05/24

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外電最新報道，科濟控股擬集資3億美元（約23.3億港元）。

內地臨床生物製藥公司科濟藥業已通過上市聆訊，外電早前報道指，科濟藥業周一（24日）開始預路演，擬集資約4億至5億美元（約31.05億至38.82億港元）。瑞銀和高盛為科濟藥業聯席保薦人。

科濟藥業主要專注開發使用人類T細胞用作治療機體的產品，以開發治療各類血液惡性腫瘤和實體腫瘤的CAR-T細胞療法，公司在中國及美國運營。

攜程據報最快4月來港上市，擬集資最多155億元，詳情可看﹕【下一頁】

公司過去曾獲著名投資者投資，主要股東包括新加坡政府投資公司GIC以及GIC全資子公司Prowell Ventures。截至去年12月底，兩間公司各自持有8.81%股權。

不過，據招股書內容，科濟藥業去年虧損10.6億元人民幣，2019年同期虧損錄2.65億元。此外，集團亦未有任何產品獲得商業化銷售批准，亦未從任何產品中產生任何收益。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯﹕賴奕羚

港股 醫藥股 集資 IPO

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