【新股IPO】科濟藥業已遞交上市申請 傳集資23億元、新加坡GIC有份投資
新股IPO 12:50 2021/03/01
內地臨床生物製藥公司科濟藥業周五（26日）遞交在港交所主版掛牌上市的申請，瑞銀和高盛為聯席保薦人。外電最新報道，科濟控股擬集資3億美元。（約23.27億港元）。
科濟藥業主要專注開發使用人類T細胞用作治療機體的產品，以開發治療各類血液惡性腫瘤和實體腫瘤的CAR-T細胞療法，公司在中國及美國運營。
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公司過去曾獲著名投資者投資，主要股東包括新加坡政府投資公司GIC以及GIC全資子公司Prowell Ventures。截至去年12月底，兩間公司各自持有8.81%股權。
不過，據招股書內容，科濟藥業去年虧損10.6億元人民幣，按年擴大3倍。此外，集團亦未有任何產品獲得商業化銷售批准，亦未從任何產品中產生任何收益。
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編輯﹕賴奕羚