【兩會】瑞銀汪濤料兩會不公布GDP目標　停發特別國債

▲ 瑞銀汪濤料兩會不公布ＧＤＰ目標 停發特別國債

中國全國兩會3月5日召開，為今年主要經濟目標和政策定調，瑞銀特約首席經濟學家洪濤預計，即使中國經濟可望從去年低基數大幅反彈，但認為政府可能不為具體GDP增長設下目標，或僅設定具足夠上行空間的最低目標，以免誤導市場。

瑞銀預計今年中國經濟增長可達8.2%，但若政府定調在8%至9%的市場普遍預期，部分地方政府和企業可能會認為寬鬆政策會繼續保持或有所加碼，而如果政府將目標只定在6%，市場可能會認為政策會大幅收緊。

洪濤又預計，今年官方一般公共預算赤字率由從去年的3.7%建至3%或以下，去年內地發行1萬億元（人民幣，下同）特別國債，他預計今年將不會再發行特別國債，而地方政府的專項債新增額度也會由3.75萬億元降至3萬億元左右，並不會延長去年大部分的減稅降費政策。

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洪濤指，中央政治局2月26日會議要求「積極的財政政策要提質增效、更可持續」，意味政府財政政策會正常化，雖然可能保留部分減稅降費政策，特別是針對中小企業，惟總規模會減少很多。

他列出多項「雙循環」經濟策略、2060年「碳中和」目標下的潛在措施，預計或包括

有序取消一些行政性限制消費購買的規定和進一步簡政放權

加快混合所有製改革以提高國企效率

支撐民企和服務業發展

深化土地和戶籍改革

完善社保體系和促進公共服務更加均等化

進一步擴大對外開放來吸引外資流入

緩解供應鏈轉移壓力，並最終提高國內企業的競爭力

公佈未來幾年控制碳排放增長

支持非化石能源發展的關鍵目標和路線圖

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編輯：麥德銘