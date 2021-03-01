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【行業分析】中資券商頻推配資方案 有利擴大業務規模

股樓投資 13:33 2021/03/01

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中信證券（06030）宣布AH配股集資計劃，金額不超過280億元（人民幣，下同），結果消息一出，中信證券H股一度跌至15.9港元，的1個月低位。

【券商看市】A股進一步回落空間有限 3月好友部署反攻？，請按【見下頁

不過，業內人士指券商在市場融資，主要為了擴大業務規模，以應對更為激烈的市場競爭，長遠未必是壞事。

事實上，不止中信證券向市場伸手，今年國內的國海證券、東興證券、國聯證券等上市券商均提出了融資方案，包括中信證券在內，合共集資額不超過500億元。

【宏觀數據】PMI呈連跌兼差過預期 經濟復甦有暗湧？，請按【見下頁

中信證券的融資計劃中，表明了要響應國家戰略，打造「航母級」券商。去年中信證券的總資產達1.06萬億元，是唯一一家總資產破萬億的券商，實現歸屬股東的淨利潤149億元，按年升21.8%。

分析又指，融資融券業務是券商的重要業務收入之一，由於市況活躍，賺錢效應提升，券商的強烈的資金需求，故通過向市場融資，屬做好資金準備，進一步提升業務收入。去年A股成交活躍，兩融餘額最高曾突破1.6萬億元的規模。

 

【延伸閱讀】新股IPO：抽唔到快手諾輝健康？  新股熱未完 上半年不可錯過的6大熱爆新股，請按【見下頁

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記者：林衛

中信証券（06030） 中信證券（滬：600030） 配股 集資 A股
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