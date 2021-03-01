【宏觀數據】PMI呈連跌兼差過預期 經濟復甦有暗湧？

受國內外疫情影響，不管官方抑或財新公布的PMI數字均連續回落，並弱於預期。其中，財新公布製造業PMI指數降至50.9，為2020年6月以來最低，市場本預估為51.5。

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由於疫情反覆，令供求增速放緩，導致製造業的復甦動力減弱。財新2月生產指數和新訂單指數分別錄得過去十個月和九個月的最新值。

此外，由於外需繼續拖累總需求，新出口訂單指數連續兩個月低於50的榮枯綫。

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但有趣的是，製造企業似乎對前景仍然充滿信心，因對疫情形勢好轉充滿信心，2月生產經營預期指數跳漲至2014年9月以來第二高點。

確實，隨着歐美國家加快接種疫苗，新增確診病例數目有被控制的迹象，特別是英國已由高峰6、7萬回落至6、7千，反映其控疫政策暫時有效，可效更多歐美國家放寬疫情管制，刺激需求。

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記者：林衛