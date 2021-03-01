【美股分析】美國通脹預期升溫　分析師推薦5隻可受惠工業股

全球經濟逐步復甦，10年期美國國債收益率近期大幅走高，令科技股經歷大幅調整，市場再次將目光轉向傳統周期股，當中對利率較為敏感的工業股反而因此受惠。

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根據聯儲局10年通脹打和利率（10-Year Breakeven Inflation Rate）數據顯示，市場對於美國未來10年的通脹預測，已由去9月底的大約1.6厘水平一路走高，到本月升至最高2.24厘。而同期追蹤標普500指數工業指數的The Industrial Select Sector SPDR Fund（XLI）累計升17.7%，超過同期SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) 13.6%的升幅。

Evercore分析師推薦以下5隻工業股（見下圖），指這些公司對利率變化最為敏感，有望從經濟復蘇中受惠。

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惟要留意的是，周期性企業的收益通常會隨著經濟活動的上升或下降而劇烈變化，因此投資者需承擔較大波動性。另外 標普500工業指數有估值偏高之嫌，其預期市盈率（PE）較標指整體平均水平高12%。

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編輯：李勝男