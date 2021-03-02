沙田青年商會（JCI Sha Tin）於今日舉行名為「Shine 出個未來」青年就業提升工作計劃 - 香港青年就業前景信心問卷調查發佈會，發佈香港青年對就業的展望，面對求職的困難和在本地，大灣區或外國就業的看法。沙田青年商會對近年市場氣氛和就業情況表示關注，誠邀香港恒生大學市場學系一級講師何國偉博士一同製作香港青年就業前景信心問卷調查。

沙田青年商會希望透過是次問卷調查了解香港青年人對就業前景的看法，包括對未來就業前景的展望 、在求職中最困擾的因素、解決當前就業困難的方法、以及未來職業發展的方向等，從而安排更加切合青年人的工作活動，減低香港青年人在就業方面的困擾、協助他們提升就業機會。

是次調查於 2020 年 12 月至 2021 年2月期間於網上進行，一共收到333 份來自18到27歲青年的問卷。男女比例方面，男性佔54％而女性佔46％。

七成對就業沒有信心，約半認為要用多過三個月才能找到工作

結果顯示69%受訪者對就業前景展望沒有信心，當中“非常沒有信心“ 佔15%，“沒有信心” 佔23%，“稍為沒有信心” 佔 31%。此外， 47%受訪者覺得現在畢業生一般要用多過三個月才能找到工作。

73%受訪者認為如果他們是應屆畢業生，他們會選擇就業。有高達27%受訪者會繼續升學；當中21% 會出國留學，而其餘79% 會留在香港升學。

約半對自己就業發展方向缺乏了解

調查結果顯示在求職中最困擾受訪者前五排名因素分別為“對自己就業發展方向缺乏了解” (49%)，“對企業崗位專業知識缺乏了解” (46%)，“對自己工作興趣和能力缺乏了解” (37%)，“對企業招聘流程和基本要求缺乏了解” (35%)以及“學校就業指導不夠” (23%)。

調查結果亦顯示有58% 受訪者認為他們缺乏硬技能 (Hard Skills)，40% 則認為他們缺乏軟技能 (Soft Skills)。受訪者認為自己目前最欠缺的素質主要是“相關工作或實習經驗” (佔39%)，“專業知識和技能” (佔19%)，“承受壓力，克服困難的能力” (佔17% )，“溝通協調能力” (佔13%)，“基本的解決問題能力” (佔10%)，“其他” (佔2%)。

受訪者認為解決當前就業困難的頭五個方法是“提高相關職業技能” (51%)，“了解自己工作興趣和能力” (40%)，“出席相關的行業的活動以了解行業資訊” (35%)，“調整擇業期望” (35%)以及“參加職業培訓” (30%)。

此外，受訪者認為現今僱主最重視畢業生的“專業知識和技能” (佔66%)，其次為“溝通及表達技巧” (佔60%)，“社會經驗” (佔53%)，“待人接物態度” (佔45%)及“學業成績” (佔29%)。

23%受訪者想在外地發展事業，1/3選擇內地

研究中也發現如果受訪者未來有工作機會，77%會想在本地 (香港) 就業。有23%受訪者想在外地展事業，當中1/3選擇到內地發展事業。

受訪者表示如果未來要到本地以外的地方發展事業，最擔憂的因素分別為“重新適應外地生活” (佔51%)，“與本地親友聯繫疏遠” (佔48%)，“語言及文化隔閡” (佔48%)，“薪酬待遇不理想” (佔34%)以及“勞動權益保障” (佔29%)。

各分享嘉賓對是次調查結果的看法

沙田青年商會會長劉慕珊女士希望透過了解同學們的需要，從而推出更加切合社會工作計劃。於是邀請香港恒生大學市場學系一級講師何國偉博士一同製作香港青年就業前景信心問卷調查。會長劉慕珊女士指出調查發現，接近七成的年青人認為現今僱主比較重視畢業生的專業知識和技能。剛發佈的財政預算案中，提及會對「展翅青見計劃」增加撥款，幫助青年人提升就業競爭力外，希望政府能夠針對青年人提供更多資源，例如協助職業配對、設立網上平台讓畢業生接觸更多就業空缺，希望從而提升畢業生對就業的信心，一步步達到他們的事業目標。

沙田區議會主席程張迎先生 MH 建議在社區上建構更有效的平台 ，例如是網上或實體的簡介會，不單讓僱主展示擬聘職位對應徵者的期望及要求，而透過互動交流，更可讓應徵者對擬聘職位有更深刻的認識和瞭解；同時也值得探討年青人對前往大灣區工作的著眼點？能否再加大當中參與的吸引力？ 在年青人失業率高企的社會經濟低迷情況下，當局可否考慮有條件資助部分機構，聘用新入職的年輕人，以作為他們走入職場的踏板。

香港理工大學專業及持續教育學院學生事務總監及首席講師蘇志豪博士表示在經濟不穩定的情況下，雖然各大專院校積極提供各方面的培訓，亦讓同學有多方面的境外職前實習經驗，有同學因為經濟考慮，令他們卻步，希望政府能給予在學期間的實習工作更大的財政支援。另外配合工業4.0的發展，有很多新的技能都有新的學習模式包括網上學習的自學平台，當中相關證書認證的費用，一種負擔。再者，相關的支援亦應涵蓋不同範疇的學生，包括學士學位副學位高級文憑，讓同學不論讀那一所院校都可以在在學期間實習是有所支援。

李曜菖同學坦言對於求職感到壓力，市場環境受疫情影響，不少公司的招聘需求減少。在強烈競爭下，同學若果對行業，公司和自己的認知不足下，難以突圍而出。同學可多加運用網上資源，積極增進自己，多做資料蒐集，維持競爭力。在現今中港往來交通日趨完善，在日後求職時將會考慮前往大灣區工作。

謝佩誼同學感慨現時學歷貶值，不同職位對學歷要求越來越高，單一學歷難以在職場上脫穎而出。學生如要繼續深造修讀碩士，博士課程，持續進修基金又不足以支援相關進修，又要平衡事業、個人生活甚至家庭等各方面問題。學生在職場發展初期就要個面對種種困難。

呼籲各界提供青年與就業有關的協助

近年社會環境急劇改變，加上冠狀病毒病 (COVID-19) 疫情衝擊經濟活動，進一步影響市場氣氛和就業情況。基於上述問卷結果，一眾嘉賓及本會都認為政府和社會各層除發展經濟外，也必須要多花精神及資源協助青年就業。本會呼籲政府提供相關配套，讓青年人更了解自己的就業發展方向及更容易發展自己有興趣的事業。

本會積極與不同企業和機構尋求合作，提供青年與職業有關的訓練，講座，企業拜訪等來提升本港青年的競爭力。今年已有不少企業包括跨國公司及本港著名上市企業都表示願意參與「Shine 出個未來」工作計劃，提供不同類型的協助，以便青年更了解與未來工作相關的訊息。

關於沙田青年商會

沙田青年商會是國際青年商會香港總會成員，屬於非牟利組織。會員為18 - 40歲來自各界的青年人。自1987年創立以來，沙田青年商會秉承青商信條和朝著「個人發展」、「社會發展」、「商務事務」及「國際事務」四個發展方向，以協助青年發展為主。沙田青年商會每年為關注社會不同需要籌辦各類型的工作計劃，當中包括「V-Support」、「Love of the Earth」、「Project Bullseye」、「Project Insight」，深受各界支持。每年的沙田龍舟競賽都亦是本會其中一個重點活動，會員通過籌劃和參與這些大小工作計劃，得以多方面貢獻社會及提升自我藉此實現目標。沙田青年商會透過推出及參與嶄新及優化工作計劃，培養青年人成為獨當一面的領袖，學習及實踐領導技巧，促使會員體驗青年商會的宗旨「服務社會、 訓練自己」的精神。

關於工作計劃「Shine 出個未來」

沙田青年商會一直在支持學生的生涯規劃。 在2014 年建立工作計劃V-Support ，旨在為中學生提供模擬面試以提升他們的面試技巧。多年以來超過500多位中學生受惠 V-Support工作計劃，成功幫助大家了解未來發展方向。在2021年，本會藉著過住的經驗和優勢，以及和不同企業和機構合作關係，推出工作計劃「Shine 出個未來」，主要針對專上學生，希望透過不同工作坊，機構參觀和探訪等一連串活動增強專上學生的就業能力。



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