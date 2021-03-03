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【美股期貨】道指期貨反彈逾200點、納指期貨升0.8%　商品大王羅傑斯向美股撥冷水（不斷更新）

股市 17:55 2021/03/03

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美股市況不斷更新

美股期貨今日於亞洲時段反彈，其中道指期貨升逾200點，納指期貨升0.8%。美國今日將公布2月ADP就業人數變化、2月Markit服務業採購經理人指數終值、2月ISM非製造業指數。另外，油組及盟友（OPEC+）將召開會議。

港股市況不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢︰

【17：53】美股期貨擴大升幅，道指期貨升229點，報31587點；納指期貨升80點或0.8%，報13157點。不過，商品大王羅傑斯則撥冷水，認為美股存在大型泡沫，且泡沫有可能於5月前爆破。

【12：11】美股期貨反彈，道指期貨升104點，報31462點；標指期貨升13點，報3881點；納指期貨升80點或0.6%，報13135點。

【11：35】英國今公布放寬上市規定　料引入SPAC上市機制

【08：00】Lyft調低核心虧損預測　股價盤後升逾3%

 

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3月3日（二）市況

美股收市乏力，道指收報31391點，跌143點，標指收報3870點，跌0.8%，納指收報13358點，跌1.7%。科技股跌勢顯著，ZOOM大跌9%，Twitter跌5.2%，Telsa跌4.5%，再失守700美元水平。油組考慮加大產量，油價跌逾1%，失60美元關。

美國1.9萬億美元紓困方案獲眾議院通過，加上美國10年期債息在1.4厘水平窄幅爭持。不過，美滙走強，處91水平，創約一個月新高，傳統上美滙偏強不利股市，美指三大指數回吐。

美國國會參議院民主黨領袖舒默表示，參議院最早明日（3日）啟動針對刺激計劃立法草案的辯論及立法工作，又指不可以在救助計劃上冒無所作為的風險。

美國眾議院多數黨領袖霍耶預計下周，將再次處理總統拜登提出的1.9萬億美元刺激計劃，預計參議院將在本周五或周六通過該法案。

即睇美股收市：

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科技股 收報 升幅
ZOOM 372.79 -9.0%
Twitter 73.60 -5.2%
Telsa 686.44 -4.5%
nvidia 536.25 -3.1%
facebook 259.00 -2.2%
蘋果 125.12 -2.1%

港股市況不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢︰

【05：00】道指收報31391點，跌143點，標指收報3870點，跌0.8%，納指收報13358點，跌1.7%。

【03：20】美股三大指數走軟，道指反覆轉跌40點，報31495點，納指跌幅擴大至1.1%，暫跌146點，報13442點，標指跌3點， 報3898點。

【03：16】美股新能源汽車股集體下跌，蔚來汽車跌幅擴大至14%，此前該公司公布財報。小鵬汽車跌逾11%，理想汽車跌逾8%。特斯拉跌3.3%。與此同時，傳統電車股集體上漲，福特汽車漲逾5%，通用汽車漲逾4%。

【03：10】紐約、布蘭特兩油期貨暫跌0.5美元，現分別報60.42美元和63.2美元。市場消息，油組及其盟友準備通過增加產量，來給石油市場降溫。

【03：10】通用汽車上漲約5%，為連續第三日上漲；媒體評論員Jon Najarian提到通用汽車看漲期權交易，稱投資者正在買入4月60天到期看漲期權，稱是一個爆炸性上漲走勢。

【02：37】美股三大指數個別發展，道指轉跌為升43點，報31579點；納指跌幅收窄至0.7%，暫跌89點，報13499點；標指跌6點，報3895點；美10年期債息稍為回落，暫報1.4188厘；美滙指數跌0.3%，報90.76，歐元兌美元力守1.2，暫升0.3%， 報1.2088美元

【00：37】Bitstamp數據顯示，比特幣現貨跌穿4.8萬美元關口，最新報47,985美元，跌幅約1.68%。

【00：33】諾瓦瓦克斯醫藥（Novavax，美：NVAX）跌逾11%，暫報213.25美元，此前公司表示，如果美國食品藥品監督管理局要求美國試驗數據，其新冠疫苗的緊急使用授權（EUA）可能會被推遲。

【00：13】美股三大指數下跌，納指跌0.8%跑輸大市，標指亦失守3900關，大市扭轉早段升勢，道指跌59點或0.2%，報31476點；納指跌108點，報13480點，標指跌13點或0.4%，報3888點；美10年期債息升見1.42厘， 即市高位曾見1.45厘。

據市場消息，PayPal正在收購加密數字貨幣存儲公司Curv。PayPal股價反覆波動，一度升逾1.4%，暫跌1.2%，報270.23美元。

【22：30】美股開市，道指升35點，報31570點；納指升0.05%，報13595點；標指升3點，報3905點。Zoom升逾6%，報437.3美元。

【21：45】道指期貨跌55點，納指期貨跌0.3%，標指期貨跌9點。歐股微升，德股升0.4%，法股升0.5%，英股升0.5%。

【19：55】道指期貨跌30點，納指期貨跌37點或0.3%，標指期貨跌8點。

【19：54】「韓國亞馬遜」Coupang擬赴美上市　估值近4000億元

【18：12】道指期貨跌110點，納指期貨跌87點或0.7%，標指期貨跌20點。Zoom績後股價造好，盤前升逾8%，報443美元。

【12：15】道指期貨跌80點，報31429點；標指期貨跌11點，報3887點；納指期貨跌31點或0.2%，報13248點。

【11：20】視像會議股Zoom（美：ZM）去年第4季收入達8.82億美元，按年增3.69倍，而每股經調整盈利1.22美元，較市場預期的8.82億美元、0.79美元表現為佳。

【李嘉誠持股】Zoom上季收入增3.7倍　升完一成盤後再升8%、李嘉誠身家漲50億

【10：15】內地媒體報道，百度（美：BIDU）最快本周、最遲下周尋求通過港交所  （00388）  聆訊，並將在3月正式完成在香港第二上市；嗶哩嗶哩（美：BILI）則預計於下周尋求通過港交所聆訊。

【新股IPO】百度傳最快本周尋求通過聆訊、籌390億 嗶哩嗶哩下周闖關

【09：45】郭明錤發表報告，對iPhone未來3年變革提出大預測，包括蘋果（美︰AAPL）今年上半年不會發表新iPhone SE、2022年下半年高端iPhone螢幕瀏海設計將會消失。

【iPhone】最強蘋果分析師郭明錤作三大預測　今年上半年無新iPhone SE、明年螢幕瀏海設計消失

【08：20】蔚來汽車（美︰NIO）公布業績，第四季度營收為66.4億元人民幣，經調整每股虧損0.93元人民幣，較市場預期虧損0.45元人民幣為差。

【中概股】蔚來汽車上季虧損較預期大　股價盤後挫半成

【08：00】Bitcoin比特幣價格飈升，高盛據報正重啟加密貨幣交易部門。

【Bitcoin】比特幣再試50000美元　高盛據報正重啟加密貨幣交易業務

 

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3月1日（一）市況

美國債息回落至1.4厘，油價跌2%至60美元水平，道指收市升603點，標指升2.4%，納指升3%。蘋果重開店鋪下，股價急升5.4%，Telsa升6.4%，ZOOM大升9.6%。傳統股反而走勢一般，聯合航空升1.1%，嘉年華郵輪跌1.6%。

美國眾議院通過美國新任總統拜登1.9萬億美元的刺激方案，債加上美債息回落，美股回勇。美國公布2月Markit製造業採購經理人指數、2月ISM製造業及就業指數。

即睇美股收市：

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焦點新聞︰

【美國經濟】美國2月Markit製造業PMI報58.6　ISM製造業PMI報60.8　均勝預期

【萬億救市】拜登1.9萬億美元刺激方案　已獲眾議院足夠票數通過

【股神分析】「股神」巴菲特﹕債券投資者將面臨「黯淡的未來」

【股神失手】「股神」巴菲特承認自己「犯下大錯」 　一項投資決定虧損近100億美元

【美國經濟】美國2月Markit製造業PMI報58.6　ISM製造業PMI報60.8　均勝預期

即市走勢︰

【05：00】道指收市升603點，收報31535點，標指升2.4%，收報3901點，納指升3%，收報13588點。

【03：00】美股三大指數升勢擴大， 道指飈逾700點， 升705點或2.3%，報31638點；標指亦升越3900關，升98點或2.6%，報3909點；納指漲近380點，升378點或2.9%，報13570點

道指成份股中， 波音升逾6%領漲大市， 蘋果亦升4.8%， 多隻金融股造好， 高盛、美國運通升逾3%， 摩根大通升2.7%

【03：00】美滙指數升上91水平， 歐元兌美元跌0.2%至1.2045， 英鎊兌美元亦跌0.1%至1.3921； 道指升勢提速， 暫升651點或2.1%，報31583點，納指升333點或2.5%， 報13525點；標指升90點或2.4%，報3901點。

蘋果公司發言人證實，自從近一年前疫情爆發以來，蘋果270家美國門店首次全部開放營業，盡管對客流仍有一定限制。蘋果股價即市曾最多升4.4%， 報126.62美元 ， 暫升4.2%。

【02：10】美股三大指數升幅略收窄， 道指暫升576點或1.9%，至31509點；納指升越13500關，漲315點或2.4%，報13508點；標指升87點或2.3%，報3898點；現貨金失守1,730美元關，暫跌逾11美元或0.6%，報1,722.77美元。

紐約期油跌幅擴大至2.%，報60.22美元。倫敦布蘭特期油跌幅達1.5%，報63.44美元。此前消息稱OPEC將從4月起增產每日160萬桶。此外，美國得州此前因嚴寒天氣停產的一些煉油廠重啟，其中埃克森美孚重啟位於美國得州博蒙特的煉油廠。

【02：01】紐約期油跌幅達1.5%，報60.56美元，為2月22日以來新低。倫敦布蘭特期油跌幅達1%，報63.77美元。

【00：25】美股三大指數全綫升逾2%，道指升勢凌厲，升幅最多達701點或2.3%，高見31633點，暫升674點至31606點；納指升越13500關，漲309點，報13501點；標指升84點，報3895點；美國10年期債息由即市高位1.453厘， 回落至1.4307厘；現貨金錄輕微升幅，暫報1737.79美元；美滙指數貼近91水平，暫報90.94， 升0.1%

【23：12】道指升600點或2%，納指升1.7%，標指升1.7%或65點。Tesla升3.9%，重上700美元關口，報705.23美元。

【22：40】道指升幅擴大至500點，百度逾5%，報297.942美元。航空股上漲，美國航空升逾4%，達美航空升逾2%，西南航空亦升逾2%。

【22：30】美股開市，道指高開418點，報31353點；納指升1.7%，報13411點；標指57點，報3868點。

【21：55】百度「1拆80」今日生效料為上市部署，據報最快3月香港第二上市。百度盤前升逾5%，報298.42美元。

【21：54】道指期貨升357點，納指期貨升1.3%，標指期貨升43點。

【19：57】道期升267點，納期升1.2%，標期升35點。

【18：25】美元指數升穿91，現報91.08。道指期貨升329點，納指期貨升207點或1.6%，標指期貨45點。

【12：10】道指期貨升221點，報31133點；標指期貨升31點，報3841點；納指期貨升141點或1.1%，報13052點。

【09：35】前總統特朗普發表卸任後首次公開演說，再次批評總統拜登在選舉中舞弊，並暗示四年後會再次角逐總統職位。

特朗普暗示四年後再選總統

美股上周表現，詳情請看【下一頁】

道指上周五跌469點　港股ADR升142點

【積金透視】可扣稅自願性供款 點先可享12% 總回報？

責任編輯︰梁浩碩

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