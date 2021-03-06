【美股市況】儲局官員派定心丸 道指勁彈逾400點 納指升0.9%（不斷更新）

▲ 美股市況不斷更新

美國就業數據勝預期，市場憧憬美國經濟強勁復甦，美國10年期債息突破1.6厘；美滙指數亦一度重上92，升0.4%。針對債市近日波動，聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)派定心丸，指美國經濟前景向好，推動債券收益率上漲，10年期債息現正重返新冠疫情爆發前的水平，但目前債市還未至於無序。

有關言論有助提振市場投資氣氛，道指中段「V」彈，轉升逾300點。

聯儲局主席鮑威爾隔晚發表的講話，只表示債息升勢引起他的注意，但還未到需要干預的時候 ; 因鮑威爾未表態會採取行動壓低長債息率，未能紓緩市場對債息持續上升的憂慮。

白宮經濟顧問Heather Boushey表示，雖然非農業職位增幅優於預期，但國會仍有必要通過財政刺激措施，以使經濟迅速復原，填補就業市場缺口。

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即市走勢︰

【2：45】 道指勁彈410點；納指升0.9%。Tesla跌幅收窄至3.4%。

【2：18】 道指「V」彈350點；納指升0.8%。Tesla跌幅收窄至4%。

【0：35】 道指倒跌103點，報30820點；納指跌幅擴大，跌2.1%。新能源車急挫，Tesla曾跌逾7%。

【23：45】美股升幅大幅收窄，道指一度蒸發早段升幅，報30942點；納指跌幅擴大，跌1.5%。新能源車急挫，Tesla曾跌逾7%，蔚來、小鵬、理想汽車跌逾5%。

【22：50】三大指數高開後急回，道指升幅收窄至126點，納指轉跌16點或0.1%，標指升12點。新能源車股走弱，Tesla跌逾4%，小鵬跌4%，蔚來跌逾5%。

【22：30】美股開市，道指升297點，報31221點；納指升114點或0.9%，報12838點；標指升36點，報3805點。

【22：20】市場對美國經濟復甦前景更添信心，美國三大指數齊擴大升幅，道指期貨升越300點，標指及納指齊彈逾1%。

【22：00】美國商務部公布，1月份貿易赤字擴大1.9%至682億美元；12月份貿易則向上修訂至670億美元。

【21：39】就業數據強勁，市場對美國經濟前景看法更樂觀，三大期貨指數轉升，道期升99點，報30977點；納指及標指齊升約0.4%。

重點新聞：【美國經濟】美國2月非農就業人數增加37.9萬 失業率6.2% 均勝預期

【19：52】三大期貨指數轉升，道期升72點，納期升15點或0.1%，標期升9點。原油期貨續造好，紐約期油升2.6%，報65.51美元，布蘭特期油升2.8%，報68.61美元。

重點新聞：【Tesla】大摩：Tesla的電動車「江山」縮小 福特純電動野馬搶佔Tesla市佔率

【18：24】道指期貨跌56點，納指期貨跌49點或0.4%，標指期貨跌9點。

【17：06】跟誰學（美︰GSX）盤前挫兩成，報66.95美元。跟誰學第四季度淨虧損6.3億元人民幣，相對2019年同期淨利潤1.7億元人民幣。

【16：21】道指期貨跌134點，報30744點；標指期貨跌19點，報3746點；納指期貨跌76點或0.6%，報12378點。

【15：05】德銀：美國國會向民眾派發紓困金 料可導致約300億美元流入美股市場

【12：13】美股期貨續軟，道指期貨跌28點，報30849點；標指期貨跌4點，報3761點；納指期貨跌26點或0.2%，報12428點。

【11：00】鮑威爾講話後，美國債息續升，美元升至今年以來最高水平，美滙指數最新報91.727，美元兌日圓曾觸及108，升至去年7月以來最高水平。

【鮑威爾講話】美國債息抽高、美元見今年高位 兌日圓見7月以來最高

【10：20】OPEC+同意維持4月產量不變 摩通調高油價預測

【07：30】百度第二上市過關 最快下周招股 集資390億 百度股價收市跌6.2%

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3月4日（四）市況

美國聯儲局主席鮑威爾再發表講話，稱金融市場的無序狀況讓人感到擔憂，近期債券市場波動引起他的注意。鮑威爾重申儲局的政策目標，包括推動全面就業和維持通脹穩定，但今年內極不可能實現充分就業。他表示，目前通脹仍然低於2%的聯儲局目標，預計將由於基數效應而上升 ； 在條件未滿足之前，儲局不會加息；關鍵是要讓通脹預期錨定在2%，但強調不會容許高通脹問題重演。

鮑威爾承諾，在縮減QE之前，儲局將會與市場進行良好溝通。現時的貨幣政策立場是合適的，但如果條件急劇變化，該局將使用政策工具來應對。

市場未見鮑威爾釋放有關儲局將開啟「扭曲操作」的訊息，長債息上升的憂慮難以化解，美國10年債息隨即抽升並突破1.5厘，高見1.55厘。美股跌勢擴大，道指一度瀉722點。美滙指數升0.55%，報91.45 ； 現貨金失守1700美元。

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重災美股 收報 升幅 Twitter 66.85 -5.7% Telsa 621.44 -4.9% Macy's 15.14 -4.5% 聯合航空 52.05 -4.6% 美國航空 21.24 -4.2% 嘉年華郵輪 27.39 -4.5%

美國周四數據 預測 實際 前值 初領失業救濟人數 75萬 74.5萬 73萬 連續申領失業救濟人數 430萬 429.5萬 441.9萬 1月工廠訂單 2.1% 2.6% 1.1% 1月耐用品訂單終值 3.4% 3.4% 3.4%

重點新聞：

【科技股急挫】女股神Cathie Wood魅力不再？ ARK 旗下兩隻ETF 高位跌兩成技術性入熊

【美國經濟】美國上周首申失業救濟人數為74.5萬 少於預期 一文看清美國首申領失業救濟人數

即市走勢︰

【05：00】道指收報30924點，跌345點，標指收報3768點，跌1.3%，納指收報12723點，跌2.1%。

【02：55】道指跌700點，納指跌3.2%，標指跌89點。10年期債息高見1.55厘

【02：50】道指跌666點，納指跌3.1%，標指跌87點。10年期債息高見1.55厘

【02：19】道指跌460點，納指跌2.4%，10年期債息高見1.544厘

【02：11】道指跌410點，納指跌2.3%，標指跌57點。10年期債息升至1.54厘

【02：00】道指跌323點，納指跌1.8%，標指跌49點。10年期債息升至1.53厘

【01：20】道指跌93點，納指跌148點或1%，標指跌15點。10年期債息升至1.53厘

【01：11】道指升88點，納指跌41點或0.3%，標指升8點。10年期債息升至1.495厘

【23：19】道指跌87點，納指跌204點或1.6%，標指跌26點。嗶哩嗶哩跌逾10%，蔚來跌逾6%，百度跌逾5%，拼多多跌逾5%，Tesla跌逾3%，報632.8美元。

【22：43】道指升139點，納指轉升0.3%，標指升0.4%。市場消息指，百度通過香港第二上市聆訊，惟美股股價跌逾2%，報271.16美元。

【22：30】美股開市，道指高開30點，報31300點；納指跌0.3%，報12962點；標指升3點，報3822點。

【21：37】道指期貨升17點，納指期貨升0.02%。

【20：23】道指期貨跌30點，納指期貨跌31點或0.3%，標指期貨跌8點。

【18：49】道指期貨跌148點，納指期貨跌104點或0.8%，標指期貨跌24點。

【18：48】【Switch熱賣】任天堂擬今年推更大屏幕尺寸Switch 採用三星OLED面板

【12：08】美國十年期債息報1.48厘。

【12：07】道指期貨跌224點，報31011點；標指期貨跌35點，報3781點；納指期貨跌163點或1.3%，報12518點。

【10：05】迪士尼（美﹕DIS）為重點發展網上零售業務，擬年底前大幅削減全球實體店數量。

【零售寒冬】迪士尼宣佈大幅削減全球實體店數量 轉推網上零售業務

【08：30】報道指，對沖基金Melvin Capital於2月份的收益率為22%，彌補了部分1月的損失。

【遊戲驛站GME】GME沽空一戰重創後 對沖基金Melvin Capital 2月收益回升22%

【07：45】攜程Ctrip績勝預期 股價盤後升4%

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3月3日（三）市況

美國10年期債息升見1.498厘，美股以全日低位收市，道指收報31270點，跌121點，標指跌1.3%，收報3819點，納指跌2.7%，收報12997點。航空及郵輪股逆市升，資金繼續追捧疫情緩和。

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當炒美股 收報 變幅 聯合航空 54.57 +2.6% 美國航空 22.17 +3.4% 挪威郵輪 33.14 +6.3% 嘉年華郵輪 28.62 +3.7%

ZOOM 341.57 -8.4% TESLA 653.20 -4.8% Twitter 70.92 -3.7% 微軟 227.56 -2.7% 蘋果 122.06 -2.4%

美股期貨今日於亞洲時段反彈，其中道指期貨升逾200點，納指期貨升0.8%。美國今日將公布2月ADP就業人數變化、2月Markit服務業採購經理人指數終值、2月ISM非製造業指數。另外，油組及盟友（OPEC+）將召開會議。

美國數據 預測 實際 ADP就業 20.5萬 11.7萬 Markit服務業採購經理人指數終值 58.9 59.8 ISM非製造業指數 58.7 55.3

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即市走勢︰

【05：00】道指收報31270點，跌121點，標指跌1.3%，收報3819點，納指跌2.7%，收報12997點。

【03：49】納指大跌330點，跌幅擴至2.5%， 報13027點，即市曾跌穿13000關， 曾挫359點至低見12998點；道指微升11點，報31402點；標指跌1.1%或42點 ， 報3827點；美10年期債息報1.4704厘，反映恐慌情緒的VIX指數漲幅達10.5%，報26.63

【03：06】納指跌幅進一步擴大至2.2%， 挫近300點，逼近13000關，暫報13065點，跌293點；道指由升近百點，大幅收窄至升22點，報31413點；標指跌22點， 報3847點，科技股受壓， Zoom跌逾7%，Netflix跌逾4%，蘋果跌1.6%，特斯拉跌逾1.7%。

【02：56】紐約 4月黃金期貨收跌1%，報1715.80美元

【02：32】納指跌勢加劇，暫跌203點，報13155點，即市曾一度跌225點；道指升98點，報31489點；標指跌13點，報3856點；油價走俏，紐約期油一度逼近62美元 ， 暫升3.3%， 報61.72美元；倫敦布蘭特期油升2.8%，報64.48美元

【01：41】國際油價造好， 倫敦布蘭特期油漲3%，報64.58美元；紐約期油漲3.5%，報61.87美元。

美國能源信息署（EIA）數據顯示，美國上周EIA原油庫存激增逾2,100萬桶，創1982年以來最大單周增幅。

上周EIA汽油庫存下降逾1,360萬桶，創1990年以來最大單周降幅。

【01：41】Zoom 跌逾6%，該股昨日跌超9%；「牛市女皇」Cathie Wood旗下ARK Innovation ETF昨買入Zoom 約25.5621萬股股票。

【01：36】納指反覆下跌，跌勢再度擴大至1.4%，暫跌189點，報13169點；道指升43點，報31435點；標指跌13點，報3856點；美滙指數升0.1%，報90.91，早前曾升0.3%至高見91.06

【00：24】美股三大指數個別發展，納指跌勢減弱， 暫跌0.6%或80點， 報13277點， 收復早段跌1.7%逾半失地，道指升149點或0.5%，報31540點；標指跌9點， 報3861點；油價升幅略收窄，紐約期油升2.6%，布蘭特期油升2.1%， 分別報61.29及63.99美元

美10年期債息一度升見1.4946厘後略見回順，暫報1.479厘， 升逾8點子； 現貨金早段曾下試1700關， 最多跌逾36美元，暫跌0.8%或14.27美元，報1724.09美元

【23：53】紐約期油漲逾3%，刷新近兩日高位61.57美元；布蘭特期油漲幅擴大到2.79%，報64.37美元；此前消息人士透露，油組成員國對推動更大規模的減產放寬存在分歧

【23：23】道指跌3點，納指跌1.6%

【22：30】道指開市後走勢反覆，升17點，標指跌1點，納指升0.1%。

【21：53】道指期貨跌1點，納指期貨跌0.5%。

【17：53】美股期貨擴大升幅，道指期貨升229點，報31587點；納指期貨升80點或0.8%，報13157點。不過，商品大王羅傑斯則撥冷水，認為美股存在大型泡沫，且泡沫有可能於5月前爆破。

【12：11】美股期貨反彈，道指期貨升104點，報31462點；標指期貨升13點，報3881點；納指期貨升80點或0.6%，報13135點。

【11：35】英國今公布放寬上市規定 料引入SPAC上市機制

【08：00】Lyft調低核心虧損預測 股價盤後升逾3%

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3月3日（二）市況

美股收市乏力，道指收報31391點，跌143點，標指收報3870點，跌0.8%，納指收報13358點，跌1.7%。科技股跌勢顯著，ZOOM大跌9%，Twitter跌5.2%，Telsa跌4.5%，再失守700美元水平。油組考慮加大產量，油價跌逾1%，失60美元關。

美國1.9萬億美元紓困方案獲眾議院通過，加上美國10年期債息在1.4厘水平窄幅爭持。不過，美滙走強，處91水平，創約一個月新高，傳統上美滙偏強不利股市，美指三大指數回吐。

美國國會參議院民主黨領袖舒默表示，參議院最早明日（3日）啟動針對刺激計劃立法草案的辯論及立法工作，又指不可以在救助計劃上冒無所作為的風險。

美國眾議院多數黨領袖霍耶預計下周，將再次處理總統拜登提出的1.9萬億美元刺激計劃，預計參議院將在本周五或周六通過該法案。

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科技股 收報 升幅 ZOOM 372.79 -9.0% Twitter 73.60 -5.2% Telsa 686.44 -4.5% nvidia 536.25 -3.1% facebook 259.00 -2.2% 蘋果 125.12 -2.1%

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即市走勢︰

【05：00】道指收報31391點，跌143點，標指收報3870點，跌0.8%，納指收報13358點，跌1.7%。

【03：20】美股三大指數走軟，道指反覆轉跌40點，報31495點，納指跌幅擴大至1.1%，暫跌146點，報13442點，標指跌3點， 報3898點。

【03：16】美股新能源汽車股集體下跌，蔚來汽車跌幅擴大至14%，此前該公司公布財報。小鵬汽車跌逾11%，理想汽車跌逾8%。特斯拉跌3.3%。與此同時，傳統電車股集體上漲，福特汽車漲逾5%，通用汽車漲逾4%。

【03：10】紐約、布蘭特兩油期貨暫跌0.5美元，現分別報60.42美元和63.2美元。市場消息，油組及其盟友準備通過增加產量，來給石油市場降溫。

【03：10】通用汽車上漲約5%，為連續第三日上漲；媒體評論員Jon Najarian提到通用汽車看漲期權交易，稱投資者正在買入4月60天到期看漲期權，稱是一個爆炸性上漲走勢。

【02：37】美股三大指數個別發展，道指轉跌為升43點，報31579點；納指跌幅收窄至0.7%，暫跌89點，報13499點；標指跌6點，報3895點；美10年期債息稍為回落，暫報1.4188厘；美滙指數跌0.3%，報90.76，歐元兌美元力守1.2，暫升0.3%， 報1.2088美元

【00：37】Bitstamp數據顯示，比特幣現貨跌穿4.8萬美元關口，最新報47,985美元，跌幅約1.68%。

【00：33】諾瓦瓦克斯醫藥（Novavax，美：NVAX）跌逾11%，暫報213.25美元，此前公司表示，如果美國食品藥品監督管理局要求美國試驗數據，其新冠疫苗的緊急使用授權（EUA）可能會被推遲。

【00：13】美股三大指數下跌，納指跌0.8%跑輸大市，標指亦失守3900關，大市扭轉早段升勢，道指跌59點或0.2%，報31476點；納指跌108點，報13480點，標指跌13點或0.4%，報3888點；美10年期債息升見1.42厘， 即市高位曾見1.45厘。

據市場消息，PayPal正在收購加密數字貨幣存儲公司Curv。PayPal股價反覆波動，一度升逾1.4%，暫跌1.2%，報270.23美元。

【22：30】美股開市，道指升35點，報31570點；納指升0.05%，報13595點；標指升3點，報3905點。Zoom升逾6%，報437.3美元。

【21：45】道指期貨跌55點，納指期貨跌0.3%，標指期貨跌9點。歐股微升，德股升0.4%，法股升0.5%，英股升0.5%。

【19：55】道指期貨跌30點，納指期貨跌37點或0.3%，標指期貨跌8點。

【19：54】「韓國亞馬遜」Coupang擬赴美上市 估值近4000億元

【18：12】道指期貨跌110點，納指期貨跌87點或0.7%，標指期貨跌20點。Zoom績後股價造好，盤前升逾8%，報443美元。

【12：15】道指期貨跌80點，報31429點；標指期貨跌11點，報3887點；納指期貨跌31點或0.2%，報13248點。

【11：20】視像會議股Zoom（美：ZM）去年第4季收入達8.82億美元，按年增3.69倍，而每股經調整盈利1.22美元，較市場預期的8.82億美元、0.79美元表現為佳。

【李嘉誠持股】Zoom上季收入增3.7倍 升完一成盤後再升8%、李嘉誠身家漲50億

【10：15】內地媒體報道，百度（美：BIDU）最快本周、最遲下周尋求通過港交所 （00388） 聆訊，並將在3月正式完成在香港第二上市；嗶哩嗶哩（美：BILI）則預計於下周尋求通過港交所聆訊。

【新股IPO】百度傳最快本周尋求通過聆訊、籌390億 嗶哩嗶哩下周闖關

【09：45】郭明錤發表報告，對iPhone未來3年變革提出大預測，包括蘋果（美︰AAPL）今年上半年不會發表新iPhone SE、2022年下半年高端iPhone螢幕瀏海設計將會消失。

【iPhone】最強蘋果分析師郭明錤作三大預測 今年上半年無新iPhone SE、明年螢幕瀏海設計消失

【08：20】蔚來汽車（美︰NIO）公布業績，第四季度營收為66.4億元人民幣，經調整每股虧損0.93元人民幣，較市場預期虧損0.45元人民幣為差。

【中概股】蔚來汽車上季虧損較預期大 股價盤後挫半成

【08：00】Bitcoin比特幣價格飈升，高盛據報正重啟加密貨幣交易部門。

【Bitcoin】比特幣再試50000美元 高盛據報正重啟加密貨幣交易業務

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3月1日（一）市況

美國債息回落至1.4厘，油價跌2%至60美元水平，道指收市升603點，標指升2.4%，納指升3%。蘋果重開店鋪下，股價急升5.4%，Telsa升6.4%，ZOOM大升9.6%。傳統股反而走勢一般，聯合航空升1.1%，嘉年華郵輪跌1.6%。

美國眾議院通過美國新任總統拜登1.9萬億美元的刺激方案，債加上美債息回落，美股回勇。美國公布2月Markit製造業採購經理人指數、2月ISM製造業及就業指數。

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焦點新聞︰

【美國經濟】美國2月Markit製造業PMI報58.6 ISM製造業PMI報60.8 均勝預期

【萬億救市】拜登1.9萬億美元刺激方案 已獲眾議院足夠票數通過

【股神分析】「股神」巴菲特﹕債券投資者將面臨「黯淡的未來」

【股神失手】「股神」巴菲特承認自己「犯下大錯」 一項投資決定虧損近100億美元

【美國經濟】美國2月Markit製造業PMI報58.6 ISM製造業PMI報60.8 均勝預期

即市走勢︰

【05：00】道指收市升603點，收報31535點，標指升2.4%，收報3901點，納指升3%，收報13588點。

【03：00】美股三大指數升勢擴大， 道指飈逾700點， 升705點或2.3%，報31638點；標指亦升越3900關，升98點或2.6%，報3909點；納指漲近380點，升378點或2.9%，報13570點

道指成份股中， 波音升逾6%領漲大市， 蘋果亦升4.8%， 多隻金融股造好， 高盛、美國運通升逾3%， 摩根大通升2.7%

【03：00】美滙指數升上91水平， 歐元兌美元跌0.2%至1.2045， 英鎊兌美元亦跌0.1%至1.3921； 道指升勢提速， 暫升651點或2.1%，報31583點，納指升333點或2.5%， 報13525點；標指升90點或2.4%，報3901點。

蘋果公司發言人證實，自從近一年前疫情爆發以來，蘋果270家美國門店首次全部開放營業，盡管對客流仍有一定限制。蘋果股價即市曾最多升4.4%， 報126.62美元 ， 暫升4.2%。

【02：10】美股三大指數升幅略收窄， 道指暫升576點或1.9%，至31509點；納指升越13500關，漲315點或2.4%，報13508點；標指升87點或2.3%，報3898點；現貨金失守1,730美元關，暫跌逾11美元或0.6%，報1,722.77美元。

紐約期油跌幅擴大至2.%，報60.22美元。倫敦布蘭特期油跌幅達1.5%，報63.44美元。此前消息稱OPEC將從4月起增產每日160萬桶。此外，美國得州此前因嚴寒天氣停產的一些煉油廠重啟，其中埃克森美孚重啟位於美國得州博蒙特的煉油廠。

【02：01】紐約期油跌幅達1.5%，報60.56美元，為2月22日以來新低。倫敦布蘭特期油跌幅達1%，報63.77美元。

【00：25】美股三大指數全綫升逾2%，道指升勢凌厲，升幅最多達701點或2.3%，高見31633點，暫升674點至31606點；納指升越13500關，漲309點，報13501點；標指升84點，報3895點；美國10年期債息由即市高位1.453厘， 回落至1.4307厘；現貨金錄輕微升幅，暫報1737.79美元；美滙指數貼近91水平，暫報90.94， 升0.1%

【23：12】道指升600點或2%，納指升1.7%，標指升1.7%或65點。Tesla升3.9%，重上700美元關口，報705.23美元。

【22：40】道指升幅擴大至500點，百度逾5%，報297.942美元。航空股上漲，美國航空升逾4%，達美航空升逾2%，西南航空亦升逾2%。

【22：30】美股開市，道指高開418點，報31353點；納指升1.7%，報13411點；標指57點，報3868點。

【21：55】百度「1拆80」今日生效料為上市部署，據報最快3月香港第二上市。百度盤前升逾5%，報298.42美元。

【21：54】道指期貨升357點，納指期貨升1.3%，標指期貨升43點。

【19：57】道期升267點，納期升1.2%，標期升35點。

【18：25】美元指數升穿91，現報91.08。道指期貨升329點，納指期貨升207點或1.6%，標指期貨45點。

【12：10】道指期貨升221點，報31133點；標指期貨升31點，報3841點；納指期貨升141點或1.1%，報13052點。

【09：35】前總統特朗普發表卸任後首次公開演說，再次批評總統拜登在選舉中舞弊，並暗示四年後會再次角逐總統職位。

特朗普暗示四年後再選總統

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道指上周五跌469點 港股ADR升142點

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責任編輯︰梁浩碩