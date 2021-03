【金球獎2021】金球獎頒獎靠綫上舉行　多部串流媒體製作劇集《乜都得教練》、《后翼棄兵》、《王冠》、《他是我兄弟》獲獎

第78屆金球獎頒獎典禮已結束,今年因應疫情關係,大部份入圍候選人只能在家中等候結果公布。而今年兩位主持人,更分別在洛杉磯和紐約進行直播主持。

據CNBC報道,大會在今年與多間串流平台合作,播放頒獎典禮,包括:Roku、Hulu with Live TV、YouTube TV、AT&T TV、Sling TV、Fubo TV等。

金球獎分為電影類和電視類獎項。在電視類的得獎名單中,Apple TV+原創喜劇《乜都得教練(Ted Lasso)》的男主角Jason Sudeikis,奪得最佳喜劇/音樂劇集最佳男主角。

《乜都得教練》講述男主角成就一般且全無執教足球經驗,卻成為英格蘭一支專業足球隊的領隊。而第二季已於今年一月開拍,並由Jason Sudeikis與 Bill Lawrence聯手擔任執行監製,同時宣布第三季亦已續訂。

金球獎電視類得主 Netflix成大贏家

金球獎電視類得獎名單中,多為串流媒體製作。例如:Netflix多部原創劇集,獲得金球獎電視類的獎項。包括《后翼棄兵(The Queen’s Gambit)》奪得最佳迷你影集或電視電影、最佳迷你影集或電視電影類女主角。《王冠(The Crown)》亦獲得最佳戲劇類影集、最佳戲劇類影集女主角、最佳戲劇類電視男主角、最佳電視女配角。

另一間串流媒體HBO製作,並由飾演Marvel英雄角色Hulk的Mark Ruffalo,憑《他是我兄弟(I know This Much Is True)》獲得最佳迷你影集或電視電影類男主角。

責任編輯:馬意文