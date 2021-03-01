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【金球獎2021】金球獎頒獎靠綫上舉行　多部串流媒體製作劇集《乜都得教練》、《后翼棄兵》、《王冠》、《他是我兄弟》獲獎

商業 12:16 2021/03/01

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第78屆金球獎頒獎典禮已結束，今年因應疫情關係，大部份入圍候選人只能在家中等候結果公布。而今年兩位主持人，更分別在洛杉磯和紐約進行直播主持。

據CNBC報道，大會在今年與多間串流平台合作，播放頒獎典禮，包括：Roku、Hulu with Live TV、YouTube TV、AT&T TV、Sling TV、Fubo TV等。

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金球獎分為電影類和電視類獎項。在電視類的得獎名單中，Apple TV+原創喜劇《乜都得教練（Ted Lasso）》的男主角Jason Sudeikis，奪得最佳喜劇／音樂劇集最佳男主角。

《乜都得教練》講述男主角成就一般且全無執教足球經驗，卻成為英格蘭一支專業足球隊的領隊。而第二季已於今年一月開拍，並由Jason Sudeikis與 Bill Lawrence聯手擔任執行監製，同時宣布第三季亦已續訂。

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金球獎電視類得主　Netflix成大贏家
金球獎電視類得獎名單中，多為串流媒體製作。例如：Netflix多部原創劇集，獲得金球獎電視類的獎項。包括《后翼棄兵（The Queen’s Gambit）》奪得最佳迷你影集或電視電影、最佳迷你影集或電視電影類女主角。《王冠（The Crown）》亦獲得最佳戲劇類影集、最佳戲劇類影集女主角、最佳戲劇類電視男主角、最佳電視女配角。

另一間串流媒體HBO製作，並由飾演Marvel英雄角色Hulk的Mark Ruffalo，憑《他是我兄弟（I know This Much Is True）》獲得最佳迷你影集或電視電影類男主角。

責任編輯：馬意文

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