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【中概股焦點】Bilibili業績後獲野村「 買入」評級　目標價潛在升幅近24％

股樓投資 17:55 2021/03/01

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內地在綫視頻平台Bilibili嗶哩嗶哩（BILI，又稱B站）上周公布去年第四季度業績，收入按年增長91%至5.9億美元（或38.4億人民幣），高於市場預期；經調整後淨虧損1.29億美元，毛利率則提升至24.6%，是連續第7個季度有所提升。

投行對Bilibili評級一覽：

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業績公布後，投行野村將Bilibili評級由「中性」上調至「買入」，並上調目標價至156美元，較現價126美元仍有24%的潛在升幅。野村指由於用戶群和媒體影響不斷擴大，其廣告業務有望成為新的增長點，財報顯示其上季度廣告收入錄得1.1億美元，按年增長149%。

【新股IPO】BILIBILI已保密遞表 傳最快3月初招股 集資額加碼至最多234億元【下一頁

Bilibili股價自去年11月以來不斷上漲，上周受科技股洗倉影響有所回落，但截至本周一（1日）升幅高達1.86倍。野村認為，由於流動性重組，以及投資者對於中短視頻公司的熱情，該公司在未來一段時間內仍然看漲。

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編輯：李勝男

業績公布 買入 潛在升幅 目標價
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