英研究指接種1劑牛津或輝瑞疫苗 住院風險大減9成

英國早已開展新冠苗接種計劃，接種新冠疫苗進度理想，已有超過2,000萬人接種首劑新冠疫苗。英國有研究發現，接種首劑疫苗後因感染新冠肺炎的住院風險可大減90%，而牛津疫苗的效果甚至略高於輝瑞疫苗。

英國邁向群體免疫？研究指1/7人有抗體 【下一頁】

英國有超過2,000萬名國民已接種首劑新冠疫苗，英國政府亦訂下目標，希望所有成年人於7月底最少接種1劑新冠疫苗。

英國國民保健署（NHS）的一項研究，比較已接種首劑疫苗群體與未接種群體的住院率，以了解接種首劑疫苗能否有效減低新冠肺炎患者住院率。研究結果顯示，無論是接種牛津大學與阿斯利康（Astrazeneca）研發的新冠疫苗或輝瑞（Pfizer）疫苗，接種首劑疫苗後因感染新冠肺炎的住院風險已大減90%。

70歲或上長者在接種首劑新冠疫苗後，感染新冠肺炎後的死亡率下跌40%。至於85歲或以上長者接種首劑疫苗後，需要於深切治療部留醫的人數更跌至0。

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據《每日郵報》報導，該研究基於NHS疫苗計劃的數據。研究同時發現，牛津疫苗對降低70歲或以上長者住院風險方面的功效亦較輝瑞疫苗高。

英國愛丁堡大學上周亦有類似研究，指民眾接種牛津或輝瑞疫苗的4周後，能分別將住院風險減低94%及85%，與上述研究結果相似。

圖解疫苗接種注意事項

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責任編輯：郭麗明