【券商看市】A股進一步回落空間有限 3月好友部署反攻？

美債息急升，引發中港股市插水。到底3月後市，何去何從？據內媒搜集多家券商的後市展望，主流看法是A股持續大幅下跌的可能性不高，但債息陰霾之下，亦別期望股市有戲劇性的反彈，繼續關注板塊輪換。

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中信證券：短期內外部流動性壓力逐步緩和，市場調整空間有限，國內經濟持續復甦仍為A股形成支撐。

中金公司：由於調整時間短、幅度仍小、估值不低，成交量也沒有出現明顯的萎縮，料市場後續由當前急跌轉為平緩盤整。

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光大證券：A股短期很大機會保持震盪格局。配置估值合理且悲觀預期不斷改善的疫情受損板塊，如航空、旅遊等行業。

安信證券：隨着美國經濟復甦，美債息上升，A股估值難免面臨修正壓力。預期美債息短期暫趨穩定，A股急跌告一段落，但美債息升勢未逆轉，未來數月A股估值繼續面對下移的挑戰。

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記者：林衛