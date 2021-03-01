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白宮開源節流？記者去採訪要收過千蚊新冠檢測費

環球社會熱點 12:22 2021/03/01

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新冠肺炎疫情肆虐全球，入場前要求出示新冠病毒陰性檢測結果已成常態。美國白宮新聞辦公室周一（1日）表示，將向進入白宮的記者收取每次過千元的新冠病毒檢測費用。有記者團體表示反對，認為該政策將令一些美國中小型報社記者，因無法承擔新冠肺炎測試費而無法進入白宮採訪。

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現時每日都有數十名記者進入白宮採訪，目前費用皆由白宮承擔。白宮計劃向每位記者收取每次170美元（約1,319港元）的檢測費用，若措施一旦實行，意味若記者無法出示檢測結果，則會被拒絕進入白宮。實施後，白宮料可增加數萬美元的庫房收入。

白宮記者協會（White House Correspondents' Association）對消息感到震驚，該機構表示反對政策。協會表示，措施將為新聞機構帶來負擔，一些小型機構增加每次170美元（約1,326港元）的恆常開支，對這些機構而言較為吃力。

拜登上任37日美國已打半億劑 進度超預期 【下一頁】

有記協成員形容，白宮要求記者自行承擔檢測費用，不但令小型機構感到吃力，亦令大型機構採訪成本大幅上升。據悉，部分電視台因為需要同時進行採訪、維持設備運作等工作，每天可能指派多達8位記者同時進入白宮，即單日就需支付1,360美元（約10,608港元）的測試費用。

部分新聞機構一直向白宮支付部分費用，如當記者和總統一同乘坐空軍一號時，則需向白宮支付旅行費。至於白宮記者和總統一同外出用餐時，記者也需要自行支付餐飲費用。

責任編輯：李俊儀

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