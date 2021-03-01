【全球缺芯】中芯國際、華虹半導體急升　工信部：國家層面支持芯片產業（第二版）

▲ 半導體股今日造好。

半導體股今日造好，華虹半導體 （01347） 今早高見52.4元，升逾一成，最新仍報52元，升逾9%，成交4億元。中芯國際 （00981） 升近7%，最新報26.8元，成交超過13億元。工信部今早表示，芯片產業發展面臨機遇，也面臨挑戰，需要在全球範圍內加強合作，共同打造芯片產業鏈，中國政府會在國家層面上將給予大力扶持。

內地去年已落實對先進芯片的集成電路企業減稅，工信部總工程師、新聞發言人田玉龍最新稱，會加強提升中國芯片業的材料、工藝、設備產業鏈，並會著力在人才儲備、人才培養。

內地落實晶片產業最多免稅10年，可見【下一頁】

全球晶片供應短缺仍未緩解，內地媒體報道，作為半導體芯片用量最大的市場，手機芯片正處於「全面缺貨」狀態。有供應鏈人士表示，高通（美：QCOM）的全系列物料交付周期延長至30周以上，包括華為、OPPO、vivo在內的手機廠商都加大手機產品備貨數量，加大了芯片供需不平衡。

小米 （01810） 集團副總裁、中國區總裁盧偉冰上周亦在個人微博表示，「今年芯片太缺了。不是缺，是極缺......」有台灣產業分析師稱，目前手機處理器、電源管理芯片（PMIC）、MCU微處理器芯片都有缺貨的情況發生，從市場整體缺貨情況料至少持續至今年年底。

紅米K40系列發佈售1999人幣起 Pro+配備1億像素主攝【下一頁】

另外，中信證券唱好中芯國際，認為中芯為國內第一大、全球第四大晶圓代工廠，行業產能緊缺背景下，公司成熟製程產能持續滿載。該行續指，中芯此前擴張先進製程實際上拉低了盈利能力，先進製程受阻後，中芯國際策略或轉向成熟製程，有望在長期提高ROE（股本回報率）水平。

中信證券續指，目前中芯國際估值已回落至2021年預測市帳率（PB）1.6倍左右，低於華虹半導體的3.1倍，聯電（美：UMC）的2.9倍，為大陸及台灣晶圓代工上市企業中估值最低公司。該行予中芯國際38.7元目標價，較最新價有超過4成的潛在上升空間，維持「買入」評級。

（第二版更新工信部言論）

【退休儲蓄扣稅秘笈 創富增值雙重賞】

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

相關文章：

【中芯國際】中芯擴產設備下半年才到位 無客戶要離開、梁孟松缺席業績會

【汽車缺芯】台灣水情吃緊減量供水 台積電、聯電等半導體廠啟動水車支援

編輯：陳健婷