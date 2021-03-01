【侵犯私隱】Facebook未經同意使用人臉辨識標籤　向160萬用戶賠償6.5億美元

▲ 美國加州法官批准Facebook以6.5億美元和解一宗集體訴訟，事件涉fb未經用戶同意，使用人臉辨識技術在照片加標籤。

社交平台Facebook近年頻頻傳出醜聞，美國加州一名聯邦法官日前就批准Facebook（fb）以6.5億美元（約港幣50億元）和解一宗集體訴訟，事件涉fb未經用戶同意，使用人臉辨識技術在照片加標籤，法官形容這是其中一宗違反私隱法訴訟案件中最大筆的和解金額。

【社交平台】印度頒布新例規管網上平台 要求Facebook、YouTube移除非法內容

集體訴訟由約160萬名伊利諾伊州Fb用戶於2015年發起，他們指控fb在未徵求同意下，擅自蒐集用戶臉孔及指紋等數據，並為照片上的人臉自動加上標籤，違反伊利諾伊州《生物識別訊息私隱法》，事件最後轉由加州法院審理。

法官在批准和解書上表示，和解方案將令每一位想要補償的集體訴訟者至少得到345美元（約港幣2,676元），形容是消費者在爭論激烈的數碼私隱方面的重大勝利。原告代表律師指出，若對方不提出上訴，支票將在兩周內寄出。

Twitter宣布本年內推「Super Follows」功能 用戶需為獨家內容付費

【新聞付費】Facebook宣佈3年内投資77億港元 以換取新聞内容授權

Fb發聲明指，對事件達成和解感欣慰，符合公司社群和股東的利益。

責任編輯：施雯雯