特朗普暗示再參選「美國已由第一變成包尾」

美國前總統特朗普卸任已超過一個月,特朗普日後會否再次參選美國總統成為焦點。特朗普周日(28日)出席保守派政治行動會議(CPAC),為特朗普卸任後首次發表公開演説。特朗普於演説期間暗示自己或再次參選,特朗普更指自己可能決定「第3次揮低民主黨人。」

麥康奈爾轉軚? 稱絕對支持特朗普2024年參選 【下一頁】

特朗普(Donald Trump)周日於佛羅里達州的CPAC上,發表長約90分鐘的演説。特朗普堅稱自己勝出了去年11月的美國總統大選,預計民主黨將在中期選舉中失利,而共和黨人可在4年內凱旋回歸(triumphant return)白宮。

特朗普更暗示自己可能會角逐下屆美國總統大選:

誰知道?我可能甚至決定第三次擊敗他們(民主黨人)。 (Who knows? I may even decide to beat them for a third time.)

特朗普有麻煩 稅務文件已移交紐約司法部門 【下一頁】

特朗普批評拜登(Joe Biden)上任的頭一個月以來,創造了美國現代總統史上最災難的一個月(the most disastrous first month of any president in modern history)。特朗普更指出在短短一個月内,他認為已經由美國第一轉變為美國包尾(America First to America Last)。

但特朗普否認成立新政黨的傳聞,形容有關傳聞為假新聞,強調他會繼續留在共和黨。

責任編輯:鄭錦玲