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特朗普暗示再參選「美國已由第一變成包尾」

環球政治 11:56 2021/03/01

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美國前總統特朗普卸任已超過一個月，特朗普日後會否再次參選美國總統成為焦點。特朗普周日（28日）出席保守派政治行動會議（CPAC），為特朗普卸任後首次發表公開演説。特朗普於演説期間暗示自己或再次參選，特朗普更指自己可能決定「第3次揮低民主黨人。」

麥康奈爾轉軚？ 稱絕對支持特朗普2024年參選 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）周日於佛羅里達州的CPAC上，發表長約90分鐘的演説。特朗普堅稱自己勝出了去年11月的美國總統大選，預計民主黨將在中期選舉中失利，而共和黨人可在4年內凱旋回歸（triumphant return）白宮。

特朗普更暗示自己可能會角逐下屆美國總統大選：

誰知道？我可能甚至決定第三次擊敗他們（民主黨人）。

（Who knows? I may even decide to beat them for a third time.）

特朗普有麻煩 稅務文件已移交紐約司法部門 【下一頁】

特朗普批評拜登（Joe Biden）上任的頭一個月以來，創造了美國現代總統史上最災難的一個月（the most disastrous first month of any president in modern history）。特朗普更指出在短短一個月内，他認為已經由美國第一轉變為美國包尾（America First to America Last）。

但特朗普否認成立新政黨的傳聞，形容有關傳聞為假新聞，強調他會繼續留在共和黨。

責任編輯：鄭錦玲

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