【汽車股】工信部﹕中國新能源汽車產銷量連續6年世界第一　汽車股走高、比亞迪全日升8%

▲ 汽車股今日集體走高。

汽車股今日走高，截至下午收市，比亞迪（01211）全日升8%，報213元；吉利汽車 （00175） 升近3.4%，報26元；東風 （00489） 升2.8%，報7.34元；五菱 （00305） 升2.6%，報2元；廣汽 （02238） 升2.4%，報7.37元。

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工信部﹕內地新能源汽車產銷量連續6年世界第一

此外，內地工信部部長肖亞慶今日亦表示，內地新能源汽車產銷量連續6年蟬聯世界第一，期間累計已售出約550萬輛，反映新能源汽車產業發展取得積極成效，消息利好汽車股走高。

肖亞慶指，儘管近年來國內新能源汽車產業在基礎材料、零件、電機、電控、電池及造車各方面取得實則性突破，但他形容，現時新能源汽車產業仍處於「爬坡過坎」的關鍵時期，市場競爭激烈，在技術上、品質上、消費者的感受等範疇仍有不少問題需進一步解決。

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編輯﹕賴奕羚