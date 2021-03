【股票印花稅】彭博稱陳茂波不排除再加印花稅　最終報道「暫無意再加」（第三版）

▲ 【股票印花稅】陳茂波:加稅對一般投資者影響不大 料對高頻交易有影響

財政司司長陳茂波今早接受彭博電視訪問。彭博於上午10時52分發布未有內文的標題「陳茂波不排除進一步調高股票印花稅的可能性」,引來各中外傳媒轉載,港股也在接近時間轉弱並倒跌。彭博其後的詳盡訪問報道,卻未再提及陳茂波不排除加股票印花稅,只剩下無計劃撤回印花稅的言論。

據彭博詳盡版報道,陳茂波指,政府無計劃撤回提高股票印花稅的建議,而且目前亦不加算再進一步提高股票印花稅( The government has no plans to withdraw the hike and isn’t at this time planning any more increases)。他強調,增加印花稅不會影響香港股市的競爭力,股票交易稅只是高頻交易的成本之一,現階段沒有徵收股息稅的計劃。

陳茂波日前出席電台節目時表示, 相信增加印花稅後本港股市仍有競爭力。他指出,調高股票印花稅稅率至0.13%, 對一般投資者影響較細,但對高頻交易會有一些影響。他補充指,市場對高頻交易都有些聲音,認為有時會令市場波動性大。

陳茂波又指,這幾日聽到很多有關派發電子消費券的意見,當局會再研究,分多少期派發及每期派多少錢有調整空間,也會要求儲值支付工具以優惠價幫助商戶安裝這些工具,目前正和這些營辦商溝通, 期望既達到政策目標又能兼顧市民需要。

陳茂波指,撰寫新一份財政預算案時,考慮到當前經濟困難,政府正面臨赤字,以及謀求長遠發展的需要,除了要在防疫措施投放資源,也要保持財政實力以應對大環境變化。他指,若政府每年都有赤字,將動搖外界對政府財政基礎信心。

