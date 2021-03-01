【科網股】ATMX反彈美團升7%、騰訊升逾4% 恒生科指漲逾3%

▲ ATMX今日股價反彈。

科網龍頭ATMX股價反彈，美團 （03690） 今早高見366.8元，升近8%，最新仍報363.8元，升7%，成交超過55億元。小米 （01810） 曾升近4%，現報26.2元，漲3.6%，成交逾11億元。

騰訊 （00700） 升逾4%，高見692元，最新仍報690.5，成交額已超過86億元。阿里巴巴 （09988） 最新則報233.4元，升0.4%，成交近20億元。

美國10年期債息上周一度升穿1.6厘，以科技股為主的納指上周累跌682點或4.9%，港股科網股也走弱，騰訊、阿里巴巴上周累跌約1成，美團、小米則分別跌20%、17%。

恒生科技指數今日高開2.9%，最新升幅擴大至3.1%。其中，藍籌新貴阿里健康 （00241） 升8.8%，華虹半導體 （01347） 升逾9%，金山軟件 （03888） 升逾8%。

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編輯：陳健婷