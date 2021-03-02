踏入牛年，雖然經濟與政治風險的確存在，同時各地區與行業之間的復甦步伐不一，卻反而為有能力掌握疫後投資的投資者締造機遇。無可置疑，亞洲的控疫成效至今帶動區內多個國家經濟較快復原，更可望支持企業盈利持續增長。有見及此，富達看好亞洲投資前景，當中特別關注亞洲債券、中國高收益債券及中國消費相關股票投資。

亞洲股、債機遇值得關注

疫情加快中國電子商貿迅速興起，但隨著更多範疇實現數碼化發展，以及本土企業進一步創新，電子商貿將有更大增長空間。另一方面，近年中國已透過合格境外機構投資者計劃及滬深港通，逐步向外國投資者開放在岸股市和債市。在經濟率先復甦、盈利增長以及可持續投資進程理想的支持下，亞洲股、債投資機遇，對著重收益及增長的投資者來說更具吸引力。

亞洲債券 價值優越

我們仍然看好整體亞洲投資級別債券。全球推出規模前所未見的支持性政策，加上中國經濟復甦， 尤其為亞洲信貸市場營造有利環境。市場流動性充裕，促使環球投資者轉向亞洲追求收益。儘管投資級别債券的估值差距已較過往最闊水平收窄，但相對歐美同類債券仍然提供較高收益。 我們看好中國市場。中國控制疫情的成效相對佳，經濟復甦的步伐亦較為迅速。內地部份優質國有企業、租賃企業和受內需回升所支持的房地產領域存在投資價值。另外，泰國亦存在優秀的投資價值，相信亦會成為首批走出疫情陰霾的國家之一。我們看好獲得政府支持的能源企業。我們較不看好印度，因其經濟狀況疲弱，且面對政治消息風險。

了解更多

中國高收益債券 匯聚收益優勢

我們仍然看好中國高收益債券的前景。對比疫情爆發前及過去三年，目前估值仍具有吸引力。我們預期質素較高的債券將表現向好。 今年中國高收益債券的整體主題是結合穩定收益與潛在息差收窄的優勢。在當前渴求收益的環境下，中國高收益債券市場的收益率處於7%至9%的吸引水平¹。年初至今，亞洲BB級和非投資級别債券的零波動率息差有擴闊趨勢，帶來息差進一步收窄的空間。 雖然國內一些地方政府融資平台／國有企業的違約情況引起市場憂慮，但預期2021年的違約情況不算嚴重，違約率將維持於歷史區間。儘管如此，不能排除某些領域可能傳出負面消息，因此嚴選信貸成為投資關鍵，有助駕馭潛在波動同時捕捉機遇。

了解更多

1.資料來源：富達國際、ICE BofA亞洲美元高收益債券 指數（ADHY），截至2020年10月30日。

中國消費股票 前景看高一線

內地就業市場靠穩，失業率逐漸回落至疫前水平，而龐大的儲蓄可釋放更大的消費力。中國的儲蓄率約達37%，在主要經濟體系當中名列前茅。去年，面對疫情肆虐的陰霾，中國消費者進一步縮減旅遊及其他非必需開支，但疫苗面世和經濟持續復甦或會使民眾再度增加消費。 另一方面，中國消費領域而言，目前存在兩個主要長期趨勢。首先，受到中產階級逐漸擴大和城市化比率不斷提升等長遠趨勢所帶動，中國消費正不斷升級。我們預期中國中產階級將在未來10至20年變得十分龐大，因此消費領域的長遠展望非常樂觀。儘管短期走勢難以預測，但長遠而言，業界前景更趨明朗。第二個主要趨勢是科技，也會帶動消費升級，並創造新的商業模式。

了解更多



瀏覽 Fidelity.com.hk

富達或Fidelity或Fidelity International指FIL Limited及其附屬公司。「富達」、Fidelity、Fidelity International、Fidelity International標誌及F標誌均為FIL Limited的商標。有意投資者應尋求獨立的意見。

本資料所載資料只在資料刊發時方為準確。觀點及預測或會更改而不需另作通知。本資料所載的證券(如有)僅供資料用途，在任何情況下均不應被視建議買入或賣出有關證券。

投資涉及風險。基金過往的表現並不表示將來亦會有類似的業績。詳情請細閱有關基金說明書(包括風險因素)。若投資收益並非以港元或美元計算，以美元或港元作出投資的投資者，需承受匯率波動的風險。

本資料由富達基金 (香港) 有限公司發行，並未經證券及期貨事務監察委員會審核。



（資料由客戶提供）