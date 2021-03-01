自全球多個國家和地區早前先後出現變種新冠病毒，各國紛紛採取措施阻止疫情蔓延。中國在強而有力的防控措施下經濟回復增長，美國拜登政府則簽署多項行政命令加強抗疫措施。但疫情仍是全球經濟復甦的潛在阻力。

變種新冠病毒衝擊全球經濟

正當各國疫苗接種計劃如箭在弦，英國、巴西及南非等國家相繼出現變種新冠病毒，影響投資者對全球經濟復甦前景的信心。變種病毒傳播的潛在風險令英國及歐盟國家再次封城，也可能導致個別國家經濟陷入雙重衰退。有報導指現今已研發的疫苗（例如莫德納疫苗）仍可有效對抗變種新冠病毒，但在病毒持續變種的情況下，能否有效控制疫情取決於全球各地的疫苗接種速度。與此同時，不少國家正面臨疫苗短缺的問題，並就疫苗儲存及分發費煞思量。未來數月的抗疫進展為關鍵，需時愈長對全球人口健康及經濟復甦的威脅愈大。

出口需求增加 中國經濟實現V形復甦

隨著新冠疫情升溫，全球經濟受重創之際，中國2020年經濟卻上升2.3%，是去年唯一錄得正增長的主要經濟體。繼2020年第四季度錄得6.5%按年增長後，在投資及出口增長帶動下，中國經濟恢復至疫情前水平，並有望成為全球最大的經濟體。中國在疫情初期實施嚴格的封鎖措施控制疫情，並推出大規模的貨幣及財政刺激措施，推動經濟復甦。基建及疫情相關需求（如口罩和在家辦公設備等）的增長帶動了出口，但同時零售業受疫情重創，導致國內消費縮減3.9%。然而，中國多年來致力減少對貿易的依賴並擴大國內消費，因此疫情對經濟的打擊應僅屬短暫。

美國新任總統拜登積極推出新措施

抗疫雖然是拜登政府的首要任務，但新任總統同時亦簽署多項行政命令。至於進一步放寬監管議題，尤其能源行業方面，雖然是上任政府執政的焦點之一，但拜登甫上任即重新審視各種有關氣候變化、可再生能源的法規以及平等法案。在上任首天，拜登暫停在美國境內土地及水域的石油和天然氣鑽探與土地租賃、撤銷連接美加兩國的Keystone XL輸油管道擴建許可證，並宣佈美國重新加入《巴黎氣候協定》。儘管新政府現時仍處於執政初期，但民主黨已馬上單方面推進議程，包括在國會上提議在去年的4萬億美元經濟刺激措施的基礎上額外推出1.9萬億美元的經濟刺激措施，並允許參議院以所謂的「協調進程」（reconciliation） 推動提案，而無需達到60票門檻。

▲ 變種病毒蔓延陰霾下 全球經濟復甦需時