數字人民幣：中國的貨幣政策傳導

數字人民幣先後在中國內地各城市進行測試。北京和上海等中國大型城市計劃於2021年加入數字人民幣試點擴圍，而深圳亦成為其中一個DCEP試點。我們認為，數字人民幣應該有助中國央行提高貨幣政策的有效性，改善追蹤貨幣供應動態的能力，並可能緩解中國的M0-M2貨幣供應差異。此外，央行數字貨幣可能有助於央行在必要時採用負利率政策。

緩解貨幣供應差異

M2與社會融資規模增速為中國央行貨幣政策的中期目標。中國央行通過觀察這些指標與名義GDP增速的對比以調控貨幣政策。過去10年，M2的大幅增長一直受益於電子支付的增長。中國數字人民幣（DCEP）與M0相關，而支付寶和微信支付等電子支付源自轉賬卡和信用卡則與M2相關。此外，餘額寶等線上平台的衍生產品屬於資產表外的資產，從而導致M2未能完全反映實體經濟走勢。DCEP的普及可能有助於中國央行更有效地實施貨幣政策，並緩解貨幣供應差異的問題。

幫助貨幣政策傳導

數字人民幣有望提高中國央行定向貨幣政策或負利率政策的有效性。就前者而言，央行可能將DCEP配額分配給小型企業和農村家庭，以支持普惠金融部門或受新冠疫情影響較大的群體。這可能比降息更有效，因為降息依賴商業銀行進行政策傳導。同時，即使中國目前不需要採用負利率，計付利息對數字人民幣來說是必須的。數字人民幣的利率更有望成為存款利率的基礎。此外，中國最近對商家拒收現金、只接受電子支付的做法表示擔憂，而DCEP可能有助於解決這一問題。

數字貨幣或使負利率政策成為可能

數字貨幣或許能夠讓中國擁有在必要時採取負利率政策帶來更大的靈活性。現任央行貨幣政策司司長孫國峰曾於2018年表示，全球各地的央行應在經濟陷入通縮衰退時採取大力度的負利率政策。孫國峰在擔任央行金融研究所所長期間曾撰文稱，央行數字貨幣有利於負利率政策的實施。