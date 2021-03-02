【恒指夜期+ADR】騰訊ADR再發力　恒指夜期收市升140點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股升勢強勁，夜期收市升140點，收報29394點。騰訊（00700）ADR再發力，折算報709港元，較港高1.6%，阿里巴巴美股則靠穩。

美十年期債息昨日間回落至1.4厘，恒生指數3月開局高開，早段曾升逾500點，恒生指數收報29452點，升472點，成交2092億元。藍籌新貴阿里健康 （00241） 升逾9%；海底撈 （06862） 升逾8%；龍湖 （00960） 升逾3%。美團 （03690） 升逾7%；港交所 （00388） 止跌反彈逾3%；滙豐 （00005） 逆市跌逾2%。恒指夜期早段跌，但仍企穩29000關樓上，美股三大指數開市造好，道指升逾600點，恒指夜期轉升。

即睇ADR收市：

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ADR 折算港元 較港收市價 滙豐ADR 45.58 -1.1% 騰訊ADR 708.14 +1.6% 阿里巴巴美股 234.21 -0.2% 網易美股 171.55 0.0% 京東美股 380.12 1.5%

當炒中概股 美元 變幅 嗶哩嗶哩 144.67 +14.8% 騰訊音樂 26.88 +4.5% 中通快遞 35.22 +4.4% 百度 295.58 +4.3% 拼多多 186.15 +8.8%

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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即市走勢︰

【23：28】美股三大指數升逾2%，道指升逾600點。恒指夜期升91點，報29345點，低水108點。

【22：36】美股開市，道指高開逾400點，納指升逾1%，標指升54點。恒指夜期跌40點，報29214點，低水239點。

【21：57】恒指夜期跌幅收窄至23點，報29231點，低水222點。

【21：56】汽車之家已通過上市聆訊、料首季掛牌 平安為最大股東

【21：55】證監會和港交所將應金融領導委員會要求 探討SPAC等上市制度

【19：54】恒指夜期跌87點，低水286點。

【19：53】【中芯國際】據報中芯國際已正式獲得部分美國供應商供貨許可

【18：24】恒指夜期跌45點，報29209點，低水244點。

【16：10】恒生指數收報29452點，升472點，成交2092億元。藍籌新貴阿里健康 （00241） 升逾9%；海底撈 （06862） 升逾8%；龍湖 （00960） 升逾3%。美團 （03690） 升逾7%；港交所 （00388） 止跌反彈逾3%；滙豐 （00005） 逆市跌逾2%。

【16：00】恒指U盤前升447點，報29427點。

【15：29】港股尾市升約475點，報29455點。

【15：28】恒騰 （00136） 股價逆市跌7%，低見11.92元。

【15：14】贛鋒鋰業 （01772） 升幅擴大至近一成，高見109.5元。

【15：09】一拖 （00038） 午後升幅擴大至16%，破頂高見4.65元。

【15：09】朝雲集團6601孖展暫錄165億 超額認購52.8倍、國際配售足額認購

【15：03】港股最新升約430點，報29412點。

【15：03】廣聯工程1413招股 孖展暫錄2.26億、超額認購15.8倍（不斷更新）

【15：03】久久王食品1927招股 孖展暫錄5.9億元、超額認購38.9倍（不斷更新）

【15：03】森松國際2155招股 孖展暫錄4.3億元、超額認購3.4倍（不斷更新）

【15：00】上證全日升1.2%；深證升2.4%；創業板指升近2.8%。

【14：55】恒生銀行委任左玫為環球銀行業務總監 即日起生效

【14：19】兗煤 （01171） 升逾6%，破頂高見7.8元；中煤能源 （01898） 升逾3%，破頂高見3.43元。

【14：11】中芯國際 （00981） 升幅擴大至逾8%，高見27.1元。工信部表示，芯片產業發展面臨機遇，也面臨挑戰，需要在全球範圍內加強合作，共同打造芯片產業鏈，中國政府會在國家層面上將給予大力扶持。

【14：09】威發 （00765） 飈升1.6倍，破頂高見1.28元，成交87宗，涉90萬元。

【13：55】鄭志剛傳醞釀在美國通過SPAC上市 集資最多31億元

【13：18】中資電訊股升幅再擴大，中移動 （00941） 、聯通 （00762） 升半成；中電信 （00728） 升6%。

【13：17】東岳 （00189） 升逾14%，破頂高見7.2元。

【13：12】恒指最新升約400點，報29381點。

【13：11】港交所 （00388） 五連跌後反彈3%，報487.6元。

【13：05】中移動 （00941） 、聯通 （00762） 升逾4%；中電信 （00728） 升半成。工信部部長肖亞慶表示，5G用戶規模快速攀升，目前5G終端連接數超過2億，可能是世界第一的。

【13：04】2月澳門博彩收入按年升近1.36倍，為0219年9月以來首次增長，銀娛 （00027） 升2.9%；金沙 （01928） 升0.8%；永利 （01128） 升1.8%；美高梅 （02282） 績後跌近4.5%；澳博 （00880） 升近1.5%；新濠 （00200） 升近3%。

【濠賭股】澳門2月博彩收入按年增1.3倍 2019年9月以來首見

【13：01】中國稀土 （00769） 午後升逾24%，高見1.01元，成交1.2億元。

【中國稀土】工信部：稀土沒賣出「稀」的價格 中國稀土拉升半日漲逾2成

【13：00】港股午後初段升約383點，恒指報29364點。

石SIR今日推介第一拖拉機

【12：57】大摩下調評級至「與大市同步」 摩通料加稅影響微升評級至「增持」目標價看545元

【12：20】朝雲集團6601孖展暫錄165.5億 超額認購52倍、國際配售足額認購

【12：00】恒生指數半日升348點，報29328點，成交1202億元。藍籌新貴阿里健康 （00241） 升逾7%、海底撈 （06862） 升逾6%；龍湖 （00960） 升逾2%。科技股反彈，美團 （03690） 升逾6%；騰訊 （00700） 升逾3%。本港銀行股下跌，滙豐 （00005） 逆市跌逾2%。

【11：43】恒生指數中午收市前升335點，報29315點。

【11：42】華虹半導體升9%、中芯國際漲逾6% 手機芯片傳「全面缺貨」

【11：37】信義儲電 （08328） 逆市跌逾四成，低見3.8元，成交4277萬元。

【11：30】內地股市半日向上，上證升0.5%；深證升1.6%；創業板指升近1.9%。

【11：28】中國稀土 （00769） 升逾17%，高見0.98元。工信部指，目前稀土沒有賣出「稀」的價格。

【11：28】工信部﹕中國新能源汽車產銷量連續6年世界第一 汽車股走高、比亞迪升近6%

【11：19】快手科技 （01024） 最新轉跌逾1%，低見302.2元。快手宣布，有關全球發售的穩定價格期已於昨日結束。

【11：18】中國有贊 （08083） 跌幅擴大至逾7%，低見2.97元。

【11：15】贛鋒鋰業 （01772） 股價績後升半成，高見108元。贛鋒鋰業公布集團2020年度純利9.85億元人民幣，按年升1.75倍。

【11：11】宏光照明 （06908） 再升五成，破頂高見3.42元。宏光照明上周公布以7680萬元購充電方案商。

【11：08】大市升幅進一步收窄至約200點，報29197點。

【11：01】美十年期債息回落，銀行股逆市下跌，滙豐 （00005） 曾跌4%，最新跌3.5%；渣打 （02888） 跌2%。恒生 （00011） 、東亞 （00023） 、中銀香港 （02388） 分別跌逾1%。

【11：00】大市升幅收窄至不足300點，恒指升291點，報29271點。

【10：53】安踏 （02020） 升近8%，高見129.7元。

【10：47】一拖 （00038） 升一成，破頂高見4.43元。內地農業農村早前部發布關於落實好黨中央、國務院2021年農業農村重點工作部署的實施意見提出，將實施新一輪農機購置補貼政策。

【10：41】海爾智家 （06690） 升5%，高見31.9元；萬國數據 （09698） 升逾3%，高見102.1元。恒生指數公司公布，海爾智家及萬國數據納入恒生科技指數；剔除丘鈦科技 （01478） 、貓眼娛樂 （01896） 、心動公司 （02400） 及易鑫集團 （02858） ，將於3月15日生效。

【10：38】港股最新升約400點，報29386點，升406點，成交862億元。

【10：29】廣聯工程1413招股 孖展暫錄2.2億、超額認購15.3倍（不斷更新）

【10：29】久久王食品1927招股 孖展暫錄5.7億元、超額認購37.4倍（不斷更新）

【10：25】森松國際2155招股 孖展暫錄4.26億元、超額認購3.4倍（不斷更新）

【10：25】朝雲集團6601孖展暫錄161.8億 超額認購51倍、國際配售足額認購

【10：19】美團 （03690） 升幅擴大至逾7%，高見366.8元。另外，阿里巴巴 （09988） 升1%；騰訊 （00700） 升逾4%；小米 （01810） 升逾3%。

【科網股】ATMX反彈美團升7%、騰訊升逾4% 恒生科指漲逾3%

【10：17】碧桂園服務 （06098） 升逾1%，高見68.25元。

【物管股】碧桂園服務發盈喜 料去年純利及收入按年增長逾5成

【10：11】太平洋航運 （02343） 分別獲摩通及滙證上調目標價，刺激價升逾11%，破頂高見2.15元。摩通將其目標價由1.7元升至2.5元，維持「增持」評級；滙證將目標價由1.7元升至2.3元，維持「買入」評級。

【10：06】阿里健康 （00241） 最新升逾8%，高見29元；海底撈 （06862） 升7%，高見69.7元；龍湖 （00960） 升幅收窄至2.2%，早市曾高見49.7元。

【10：04】比亞迪 （01211） 股價升6%，高見209.8元。比亞迪獲滙證維持買入評級，目標價上調至340元。

【10：03】港股最新升近400點，報29370點，升390點。

【10：00】太興 （06811） 雖發盈喜，惟股價逆市跌逾2%，低見1.93元。太興預期，去年度股東應佔溢利將增加約40%至55%。

【餐飲股】太興發盈喜 料去年盈利按年增40%至55%

【09：53】本港地產股普遍先升後回，恒地跌近0.9%；新地 （00016） 破頂高見126元後轉跌1.5%；新世界 （00017） 績後跌2%；長實 （01113） 跌0.2%；信置 （00083） 升1.7%。

【業績│地產股】新世界半年基本溢利跌5%至37.19億元、息維持0.56元 鄭志剛：最壞時間已過

【名潮食館群組】K11 Musea閉館延至周五 進行二次檢測

【09：49】中國有贊 （08083） 最新轉跌0.3%。

【09：47】中國2月財新製造業PMI為50.9，遜預期的51.5，前值為51.5。

【09：45】美高梅 （02282） 績後逆市挫半成，低見13.1元。美高梅全年盈轉虧，蝕52億元，不派息。

【09：42】中海油 （00883） 股價逆市跌3%，低見8.95元。

【美國禁令】中海油ADR 3月9日暫停交易 傳拜登續實施針對中資科技公司法規

【09：41】滙豐 （00005） 逆市下跌，股價跌3%，低見45.8元。

【09：40】港股開市後曾升逾500點，其後升勢回順。恒生指數最新升338點，報29318點。

【09：40】全通控股 （08316） 股價飈一倍，高見0.56元，成交26萬元。

【09：38】深圳國際 （00152） 升逾2%，高見13.5元。深圳國際早前宣布購蘇寧易購23%股權。

【淘寶持股】蘇寧易購引入國資股東 張近東減半持股 蘇寧易購復牌漲停

【09：35】保利協鑫 （03800） 升一成，高見3.37元。保利協鑫公布，旗下附屬江蘇中能與無錫上機數控簽訂戰略合作框架協議書，擬於內蒙古共同投資建設30萬噸顆粒硅的研發及生產項目。

【異動股】保利協鑫飈12% 擬合資建設30萬噸顆粒硅研發及生產項目

【09：33】中國有贊 （08083） 早段升6%高見3.58元。中國有贊 （08083） 公布，要約人（BetaCafe Holdings）建議向公司股東分派公司持有的有贊科技股份，有關股份擬以介紹方式在聯交所主板上市。

【新股IPO】中國有贊擬私有化 每股註銷價為0.1352元、有贊科技介紹形式上市

【09：31】鷹君 （00041） 績後挫半成，低見27.5元。 鷹君去年核心業務收益增長27%至82.6億元，權益持有人應佔除稅後核心溢利按年升2.4%至17.7億元，除稅後每股核心溢利2.48元。鷹君派發末期股息每股0.5元、特別末期股息每股0.5元，按年持平。

鷹君去年核心溢利升2.4%、連特別息派1元 料今年核心利潤顯著下滑

【09：29】ATMX向上，阿里巴巴 （09988） 升1%；騰訊 （00700） 升近4.5%；美團 （03690） 升4.4%；小米 （01810） 升近1.6%。

【09：20】恒生指數三月開局高開477點，開報29457點。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升4%。藍籌新貴阿里健康 （00241） 升逾7%；海底撈 （06862） 升8%；龍湖 （00960） 升6%。

【恒指季檢】阿里健康、海底撈、龍湖染藍 恒指成份股增至55隻

【恒指季檢】阿里健康、龍湖、海底撈入恒指成份股 一文看清被動基金買盤情況

【09：13】即月期指開報29299點，升340點或近1.2%。

【09：05】人行開展100億元人民幣逆回購操作，因今日有200億元人民幣逆回購到期，當日淨回籠100億元人民幣。

【08：51】恒指公司今日將公布有關優化恒生指數的諮詢結果，建議包括增加成分股數目到65至80隻。

【08：45】美國眾議院通過拜登1.9萬億美元的疫情紓困計畫，恒指黑期升約244點，報29254點；道指期貨升193點，報31105點。

【08：20】中信証券 （06030） （滬：600030）公布，擬向AH股股東按每持10股供不超過1.5股，集資不超過280億元人民幣。

中信証券擬AH股10股供最多1.5股 集資280億元人民幣

【08：20】君實生物與阿斯利康簽獨家推廣協議

【07：55】蒙牛 （02319） 公布，獲悉達能與中糧乳業投資達成協議，將其通過中糧乳業投資間接持有的蒙牛權益，轉換為其直接持有的蒙牛股權，並獲悉達能下一步正考慮減持其持有的蒙牛股份。

達能擬年內出售近一成蒙牛股權 蒙牛︰理解和尊重

【07：45】港股ADR收報29123點，升142點。滙豐 （00005） ADR折合報46.09元，跌1.21元或近2.6%；騰訊 （00700） ADR折合報676.39元，升13.89元或2.1%。

【07：30】美國經濟數據勝預期；美國10年債息一度再撲1.5厘後回落，美股上周五個別發展，道指反覆下挫469點，收報30932點；標指回吐18點，收報3811點；納指收市升72點，報13192點。道指上周五跌469點 港股ADR升142點

【積金透視】可扣稅自願性供款 點先可享12% 總回報？

責任編輯︰梁浩碩