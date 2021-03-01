▲ 達能擬年內出售近一成蒙牛股權 蒙牛︰理解和尊重

法國乳製品商達能（Danone）公布，計劃今年較後時間將近一成蒙牛 （02319） 股權出售。蒙牛公布，獲悉達能正在進行的投資組合審閱的一部分，達能與中糧乳業投資達成協議，將其通過中糧乳業投資間接持有的蒙牛權益，轉換為其直接持有的蒙牛股權。董事會還獲悉，達能下一步正考慮減持其持有的蒙牛的股份。蒙牛表示，對於達能出於自身需要而做出的上述股權結構方面的安排，董事會表示理解和尊重。

蒙牛股價升1.4%，開報43元。

蒙牛指，截至公告日期，中糧乳業投資被視為持有蒙牛約31.25%權益。上述轉換受限於監管批准，一旦完成，達能預期將持有蒙牛約9.82%的直接股權，而中糧乳業投資於蒙牛的權益將減少至約21.43%。

蒙牛表示，由中糧集團所控制及Arla所參與投資的中糧乳業投資仍將是蒙牛的最大單一股東，相信中糧集團和Arla將繼續信任並全力支持董事會和集團管理層，對集團過去的成就充分認可，並對本集團未來的發展充滿信心。

董事會相信集團對於未來的業務戰略和計劃不會因達能的上述安排而發生改變，將更加高效地執行未來五年的發展規劃，以實現「五年再創一個新蒙牛」的2025年戰略目標。

達能持有蒙牛的股權目前賬面價值相當於8.5億歐元（79.66億港元），2019年為來自聯營公司的經常性收入貢獻了5,700萬歐元。達能表示，大部分預期收益將用作股份回購用途。

達能表示，儘管計畫展開這項交易，但中國對公司而言仍具高度戰略性，通過多個業務類別、運營和員工，維持對中國的

堅定承諾。

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責任編輯︰梁浩碩