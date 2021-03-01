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【開市9點半】3月港股指標：北水及美國債息　建銀趙文利：債息料2厘　港股或下試28300關

股市 07:03 2021/03/01

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（1）北水及美國債息是3月港股指標，恒指在上周五急瀉千點後，歐美股市波動，市場預期大市於3月繼續震動，縱使股市有反彈，不過，美國債息仍走勢向上，始終不利大市，後市仍要審慎。

即睇開市9點半重點：

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【港股展望】建銀趙文利：3月港股或下試28300關　料美債息升至2厘水平

（2）愈來愈多證券行估計，美國復甦情況強勁，因為疫苗接種速度急速，從通脹數據看，服務類表現低迷，才令以往通脹數字仍低，不過疫苗加速使用，勢令到服務業復元，到時儲局便有收水壓力。

【美國經濟】海通：美國迎史上最快復甦 聯儲局量寬退出將較金融危機時更快

（3）全世界都緊盯美債息抽升，現時第一戰場在債市，影響力再擴大到股市、黃金、滙市等。

【股神分析】「股神」巴菲特﹕債券投資者將面臨「黯淡的未來」

（4）美國拜登政府對華的態度，仍未有明顯的表態，市場只能從部份事件作推敲，最新是中海油ADR需要退市。

【美國禁令】中海油ADR 3月9日暫停交易　傳拜登續實施針對中資科技公司法規（第二版）

（5）目前有4新股招股，以朝雲最曯目，在大市波動下，需多參考更多資料作投資決定。

【新股IPO】朝雲集團6601市盈率？藍月亮PE又有幾多？

【新股IPO】朝雲集團6601孖展暫錄144.7億　超額認購46倍、國際配售足額認購

【新股IPO】朝雲集團6601正招股　認購前的五大不可不知

（6）焦點SaaS股在Gem少有的做法，有贊科技以介紹形式到主板上市，向股東分派有贊科技，中國有贊私有化退市，向股東註銷股份出價0.1352元，目前股價3.32元，即有贊科技相當於價值3.1848元。公司指中國有贊升是因為有贊科技，計劃實施後，名正言順炒有贊科技。

【新股IPO】中國有贊擬私有化　每股註銷價為0.1352元、有贊科技介紹形式上市

（7）內地大型企業發展近年有個特質，是瘋狂舉債發展，以壯大公司規模，一遇上逆境，便有嚴重債務問題，強如蘇寧張近東亦出現這情況。

【淘寶持股】蘇寧易購引入國資股東　張近東減半持股　深圳國際斥逾50億持股8%、鯤鵬資本持股15%

（8）MPF的規模愈來愈大，除了回報，亦關注收費。

【MPF】MPF收費13年減3成 經營者收益反倍增多收百億

（9）投資決定其實無錯，錯只在將估值看得太高了。

【股神失手】「股神」巴菲特承認自己「犯下大錯」 　一項投資決定虧損近100億美元

 

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天開市繼續送上。

記者：譚志偉

欄名 : 開市9點半

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