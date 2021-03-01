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【低水筍盤】孝順上車客為方便照顧年長媽媽 遇上臨海屋苑3房即拍板承接 成交價僅528萬 呎價唔使9千

股樓投資 08:15 2021/03/01

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上周三（24日）新一份財政預算案公布後，對樓市部份著墨不多，對樓市而言反而是利好消息，樓市交投繼續向好，用家繼續在市場找尋心水盤。最近一名上車客成功購入屯門居屋屋苑美樂花園的3房單位，成交價僅528萬元，低市價5%。

【成交新高】首置客勇者無懼 558萬購嘉湖2房 創近期呎價新高　業主持貨5年升值逾7成，詳見【下一頁


中原地產高級資深分區營業經理吳偉國表示，屯門美樂花園1座低層B室，實用面積591平方呎，三房間隔，裝修企理，自由市場叫價560萬元，新近獲買家垂青洽購，議價32萬元，即拍板以528萬元承接，平均實用呎價8,934元，低市價約5%。

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吳偉國表示，買家為同區上車客，見單位價錢吸引，加上鄰近家人居所，方便照顧年長母親，遂迅速拍板承接。

【樓市現象】新財政預算案未有為樓市減辣 調查指逾半數受訪者置業信心無影響 代理：調高股票印花稅將增套股換樓，詳見【下一頁


原業主於1998年以239.5萬元自由市場價買入單位，持貨約23年轉售，帳面獲利288.5萬元，單位期內升值1.2倍。


位於屯門湖翠路2號的美樂花園，屬屯門碼頭區，由房委會及新世界（00017）合作發展，是本港首個及唯一的「中等入息家庭房屋計劃」居屋屋苑。該屋苑於1984年落成，樓齡約32年，建有10座，提供2,242個單位，主要供應2房和3房，實用面積由576至854平方呎。為區內頗具規模的老牌居屋屋苑。


該屋苑交通便利，距美樂輕鐵站及屯門渡輪碼頭步程僅5分鐘，而且鄰近蝴蝶灣泳灘，坐擁海景，以實用率甚高見稱，實用率高達87%至91%，長期受到用家追捧。

【筍盤推介】 港島西上車屋苑位處名校網 5分鐘直達港鐵站 業主減價30萬 樓價只係「5字頭」，詳見【下一頁

 

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記者：陳詠妍

買入 低水 居屋 財政預算案 屯門 美樂花園
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