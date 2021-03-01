【低水筍盤】孝順上車客為方便照顧年長媽媽 遇上臨海屋苑3房即拍板承接 成交價僅528萬 呎價唔使9千

上周三（24日）新一份財政預算案公布後，對樓市部份著墨不多，對樓市而言反而是利好消息，樓市交投繼續向好，用家繼續在市場找尋心水盤。最近一名上車客成功購入屯門居屋屋苑美樂花園的3房單位，成交價僅528萬元，低市價5%。

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中原地產高級資深分區營業經理吳偉國表示，屯門美樂花園1座低層B室，實用面積591平方呎，三房間隔，裝修企理，自由市場叫價560萬元，新近獲買家垂青洽購，議價32萬元，即拍板以528萬元承接，平均實用呎價8,934元，低市價約5%。

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吳偉國表示，買家為同區上車客，見單位價錢吸引，加上鄰近家人居所，方便照顧年長母親，遂迅速拍板承接。

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原業主於1998年以239.5萬元自由市場價買入單位，持貨約23年轉售，帳面獲利288.5萬元，單位期內升值1.2倍。



位於屯門湖翠路2號的美樂花園，屬屯門碼頭區，由房委會及新世界（00017）合作發展，是本港首個及唯一的「中等入息家庭房屋計劃」居屋屋苑。該屋苑於1984年落成，樓齡約32年，建有10座，提供2,242個單位，主要供應2房和3房，實用面積由576至854平方呎。為區內頗具規模的老牌居屋屋苑。



該屋苑交通便利，距美樂輕鐵站及屯門渡輪碼頭步程僅5分鐘，而且鄰近蝴蝶灣泳灘，坐擁海景，以實用率甚高見稱，實用率高達87%至91%，長期受到用家追捧。

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記者：陳詠妍