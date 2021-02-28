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【港股展望】建銀趙文利：3月港股或下試28300關　料美債息升至2厘水平

股市 23:10 2021/02/28

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建銀趙文利料美債息將升至2厘水平　3月港股或下試28300關

環球股市累升多時，通脹憂慮令美國10年期債息急升，觸發股市借勢調整，港股2月最後一周跌1664點。建銀國際研究部董事總經理兼首席策略師趙文利預期，3月港股將會繼續震盪，上升空間有限，料會下試28300點的支持位。

投資者後市宜留意 （1） 恒指優化諮詢結果、（2） 美國紓困方案、（3） 兩會及十四五規劃。

阿里健康、龍湖、海底撈入恒指成份股，一文看清被動基金買盤情況，看【下一頁】

對於債息後市走勢，趙文利預期，美債息將會升至2厘水平，惟相信會有階段性回調，通脹或會在6月左右見頂，因此，相信股市在次季將更為波動，3月港股仍會震盪，支持位為28300點，上半年在最差的情況下或低見26000關。

不過，趙文利指出，在近日跌市中，舊經濟股的跌幅較少，反映了新舊經濟風格轉換。他稱，疫情改善，經濟彈性加大，預期舊經濟股次季表現或轉好。

趙文利建議，除了吸納中資金融股，也可留意本地股及內房股等落後板塊。

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記者：袁諾曦

板塊 通脹 經濟 港股
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