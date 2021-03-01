【專訪】專攻富豪壽險　Charles Monat拆解富豪買保險時最注重甚麼？

▲ 環球人壽保險經紀公司Charles Monat 香港首席執行總裁黃國維表示，Charles Monat亦會介紹古董、遊艇等奢侈品的保險方案。

新冠疫情肆虐全球，富豪們要守住財富亦不容易。環球人壽保險經紀公司Charles Monat 香港首席執行總裁黃國維表示，近年富豪資產規模急速膨脹，公司擬打進中國富豪市場。他亦指，現時保險產品不像以往單一，國內較多年輕的新一代富豪都對投資型保險有興趣。

Charles Monat 為富豪度身訂造個人化的保險方案，黃國維解釋，由於富豪的資產十分多元化，籌劃保險時，需考慮不同地方的稅務法規和保險公司方案，Charles Monat這類保險諮詢服務便應運而生。眾多保險市場中，他預計中國未來市場潛力巨大。

富豪買保險時最注重甚麼？

i) 資產的流動性

對於富豪來說，資產的流動性非常重要。黃國維指，富豪的壽險不單要照顧家人，確保財產能夠傳承到下一代，同時更要兼顧公司的貸款問題。他解釋，在某些地方，遺產認證手續會涷結資產，過程需時1至3年，但壽險能夠確保客戶一旦意外身故，受益人和公司能夠在約1至3個月內已能取得現金。

ii) 保險的地區性

富豪們亦重視保險的地區性。例如在新冠肺炎疫情期間，由於他們周遊世界各地，在考慮國際性醫療保單時，一般會先考慮保單的覆蓋國家。

此外，富豪的資產類別種類繁多，黃國維指，除了壽險以外，若富豪有需要，Charles Monat亦會介紹古董、遊艇等奢侈品的保險方案。

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編輯﹕賴奕羚