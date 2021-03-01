【新股IPO】中國有贊擬私有化曾跌一成　每股註銷價0.1352元、有贊科技介紹形式上市

▲ 中國有贊擬私有化，有贊科技以介紹形式上市。

中國有贊 （08083） 公布，要約人（BetaCafe Holdings）建議向公司股東分派公司持有的有贊科技股份，有關股份擬以介紹方式在聯交所主板上市。廣發為獨家保薦人。完成分派後，中國有贊將撤銷上市地位，要約人將以現金向計劃股東支付每股0.1352元。

中國有贊持有約7.85億股有贊科技股份，持股51.9%，意味中國有贊股東將有權根據分派就每股中國有贊股份收取約0.05股有贊科技股份。

中國有贊今日高開4.8%，其後倒跌，曾低見2.97元，跌逾一成，全日跌幅收窄至0.6%，收報3.3元，成交額達14.8億元。

要約人及一致行動人士直接或間接持有中國有贊約23.31%。要約人由中國有贊執行董事及首席執行官朱寧全資擁有，他亦為有贊科技之創始人及首席執行官。有贊科技主要經營SaaS（軟件即服務）業務，業務主要分為訂閱解決方案及商家解決方案。

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中國有贊首席財務官俞韜表示，建議整體上旨在達成兩個目標，實現有贊科技在聯交所主板第一上市，釋放其增長潛力及進一步發展SaaS業務，同時將中國有贊私有化，中國有贊持有支付及其他業務的餘下資產。

俞韜續指，中國有贊私有化可令股東將支付及其他業務的價值資本化，而有贊科技上市則可令計劃股東繼續參與中國雲端商務行業增長潛力，計劃股東亦將因有贊科技上市而進一步釋放其投資的潛在價值。

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記者：謝卓榮