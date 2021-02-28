【港股追蹤】周一開市前　5件不可不知事件

港股上周跟隨外圍市況轉差，恒指一周大跌1,664點，連29000點關口也失守。上周五（26日）美股道指大跌469點，但納指回升73點，美國10年期國債孳息率回落至1.4厘，周一（29日）港股市開市需留意以下5件事。

1 紐交所啟動中海油ADR除牌程序

美國紐交所在周五晚公布，將正式啟動中海油（00883）美國預託證券（ADR）的除牌程序，將於3月9日暫停中海油的交易，但未公布完成除牌程序的時間。據美國證券交易所表示，中海油有權對除牌提出申訴，交易所將把收到的任何申訴放入其向美國證券交易委員會提出的申請報告中。

據中海油負責人對媒體表示，暫時尚無可以發布的信息。中海油上周五收報9.25元，一周跌6.6%。

2 指數換碼留意新貴表現

上周五恒指服務公司公布季度檢討結果，恒指納入3隻新貴，分別是阿里健康（00241）、龍湖集團（00960）及海底撈（06862），令藍籌股數目由52隻增至55隻，3月12日收市後生效。

國指方面，農夫山泉 （09633） 及碧桂園服務 （06098） 納入國指成份股，剔除華潤燃氣 （01193） 、恒安國際 （01044） 、中石油 （00857） 及海螺創業 （00586） ，料農夫山泉及碧桂園服務獲被動基金買盤4.7億及4.3億元。

3 恒指公司公布改革諮詢結果

恒指公司早前公布為恒指改革進行諮詢，從5方面優化恒指，包括為擴大市場覆蓋率，擬增加成份股數目增至65到80隻。同時建議迅速納入大型上市新股，取消合資格候選成份股最少上市時間要求。諮詢並已於上月24日完成，結果將在周一公布。

4 新股截止認購

新股市場突遇冷鋒，上周五掛牌的昭衍新藥（06127）超額認購逾300倍，卻首日便破發，出乎股民意料之外。而本周正在招股的新股共有4隻，分別是廣聯工程（01413）、朝雲集團（06601）、久久王食品（01927）及森松國際（02155），將會在周三至五（3日至5日）截止認購。

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5 業績公布

3月是業績高峰期，早前滙豐（00005）、恒生（00011）、新世界（00017）等重磅股已重布業績。本周要注意業績公布的重磅股或當炒股如下：

周一：信義能源（03868）、信義玻璃（00868）、信義光能（00968）

周二：理文造紙（02314）、利福國際（01212）

周三：創科實業（00669）、五礦資源（01208）

周四：IGG（00799）、IMAX CHINA（01970）、九龍倉置業（01997）、越秀房託（00405）

周五：中國宏橋（01378）、華顯光電（00334）、通達集團（00698）

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記者：李兆明