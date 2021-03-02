【盈喜盈警】一文看清企業數據　美瑞健康國際扭虧為盈賺不少於8000萬元（不斷更新）

▲ 一文看清企業數據

港股踏入業績期，本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為本周公布的企業營運數據／盈利預告：

前一周公布｜【盈喜盈警】一文看清企業數據 微創醫療去年盈轉虧料蝕2億美元

【盈喜】

美瑞健康國際 （02327） 預料扭虧為盈，股東應佔溢利不少於8000萬元，2019年同期虧損為2020萬元。

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力豐集團 （00387） 發盈喜預料，應佔溢利介乎200萬至400萬元，2019年同期則錄得4341.3萬元虧損。

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合豐集團 （02320） 預期，去年度虧轉盈，錄得公司擁有人應佔利潤約100萬元，對上一個財年則錄得虧損約790萬元。

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雲遊控股 （00484） 預期，去年度虧損按年減少約70%至80%，而對上一個財年則虧損2.6億元人民幣。

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四川能投發展 （01713） 公布，預期去年度盈利按年大幅增長約40%，主因電力銷售實際增長超過20%及提高資金集中度、加強資金使用效率管理以及調整融資結構等多種手段降低報告期內利息費用支出。

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首長四方 （00730） 公佈，公司由虧轉盈，預計去年純利將不少於500萬元，公司表示，主要因為收入增加、銷售成本下降導致毛利額提高和其他收入增加所致。

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JS環球生活 （01691） 預期，去年綜合盈利大增至3.5倍至3.85億美元。

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金輝控股 （09993） 預期，去年收入按年增逾3成，淨利撋按年增逾4成，截至去年底止，淨負債率低於 100%，現金短債比大於1，剔除預收款項後的資產負債率於70%。

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鑫苑服務 （01895） 預期，去年綜合純利按年升不少於60%，主要歸因2020年收益增長強勁。

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永升生活服務 （01995） 預期，去年綜合純利及公司擁有人應佔溢利將較2019年同期均按年增加超過65%。

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冠力國際 （00380） 公佈，預計去年純利將增加1800萬元至2100萬元。集團表示，純利增加主要因為﹕（i）去年溢利的基數相對較低；（ii）毛利率增長；（iii）持續成本控制效益。

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興業合金 （00505） 公佈，預計去年純利按年將增加100%以上。集團表示，盈利上升主要因為﹕（i）年度銅價上升；（ii）集團去年未錄得商譽減值虧損，而2019年則錄得人民幣2830萬元。

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華興資本 （01911） 公佈，預計去年純利為約10.1億元人民幣，比2019年同期升310.8%。公司表示，利潤增長主要因為﹕（i）集團投資銀行及投資管理業務分部經營利潤增加；（ii）集團其他經營開支得到有效控制。

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【盈警】

勵晶太平洋 （00575） 預期應佔虧損介乎2100萬至2500萬美元，2019年同期虧損約6605萬美元。

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中昌國際控 （00859） 預期虧損進一步擴大，去年除稅後虧損淨額錄得不少於5.5億元，2019年綜合除稅後虧損約9480萬元。

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連達科技控股 （00889） 預計由盈轉虧，去年將錄得不少於500萬元淨虧蝕，2019年同期淨利潤為1760萬元。

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海天地悅旅 （01832） 料應佔虧損輕微收窄，公司擁有人應佔虧損約950萬美元（約7362.5萬港元），2019年應佔溢利約為1010萬美元。

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宏華集團 （00196） 去年司股東應佔盈利，按年減少4成至7成，主要因受到疫情影響、美元兌人民幣匯率大幅下降導致匯兌損失、資產減值撥備和營業外支出等非經常性損益增加。

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稻香控股 （00573） 預料扭盈為虧。母公司擁有人應佔虧損約5600萬元至6100萬元，2019年則錄得1.25億元溢利。

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信基沙溪 （03603） 發盈警預料，股東應佔純利可能減少不少於6500萬元人民幣，但不多於7500萬元。

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中亞烯谷集團 （00063） 發盈喜預料淨虧損約2234.8萬元，2019年同期錄1萬元。收入方面預料按年增28%至1345.8萬元。

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橙天嘉禾 （01132） 預期去年度虧損擴大至不少於2.5億元，主因集團多個營運地區為應對疫情而實施的檢疫措施，其中包括臨時關閉戲院，令集團的營運受到異常及非正常干擾，導致營業額大幅減少所致。

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海底撈 （06862） 預計截至去年12月底止，淨利潤按年下降90%，而2019年淨利潤約23.5億元人民幣。

【恒指新貴】海底撈盈警 料去年淨利潤按年跌9成

豆盟科技 （01917） 預期，去年收益按年減少約52%，淨虧損將介乎約6800萬元至7800萬元人民幣，而2019年同期則為淨利潤1090萬元人民幣。

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虎視傳媒 （01163） 預期，去年經調整純利按年減少約50%。

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中國飛機租賃 （01848） 公佈，受新冠疫情影響，預計集團純利將按年下降60%至65%。集團指，新冠疫情促使集團整體業務中的22.3%海外業務受影響。另外，由於民航市場受到嚴重打擊，集團就Aviation Synergy Ltd所作出的投資作出虧損及撥備約2.18億元，以致純利錄得大幅下降。

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利邦 （00891） 公佈，去年將錄得虧損不少於2億元，而2019年同期則錄得純利5035.3萬元，公司表示，預期虧損主要因為去年新冠疫情打撃集團營運市場，高級男士服裝產品需求低迷，零售收入大幅減少，以及批發業務訂單顯著延遲。

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編輯﹕賴奕羚