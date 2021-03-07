【盈喜盈警】一文看清企業數據　愛帝宮料去年盈轉虧（不斷更新）

▲ 一文看清企業數據

港股踏入業績期，本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為本周公布的企業營運數據／盈利預告：

前一周公布｜【盈喜盈警】一文看清企業數據 微創醫療去年盈轉虧料蝕2億美元

【盈喜】

現代中藥集團 （01643） 預計，去年純利將較2019年增加不少於3成，2019年同期則錄得純利約5800萬元人民幣。集團表示，純利增加主要旗下兩款中成藥產品銷售急增，因產品被認為擁有治療2019年新冠病毒病癥或相似病症。

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中達集團 （00139） 預計，去年純利將顯著下降將83%至87%，預計去年純利約為2.49億元。集團指，純利減少主要因為提供債務資本市場服務的收入減少。

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中國數碼信息 （00250） 預計，去年將錄得純利不少於1億元，2019年同期則錄得純利0.224億元。集團表示，純利增加主要因為﹕（i）集團銷售效率提高；（ii）近年對生產平台持續研發投入，降低產品的人工投入，毛利率上升；（iii）集團期內向政府政策爭取各項優惠及減免，並減少行政開支。

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中怡國際集團 （02341） 預計，去年淨利潤將按年錄得超過65%增長，集團指，預期淨利潤增長主要因為收入及毛利增加，加上去年錄得超過1億元人民幣的滙兌收益。

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中國鼎益豐 （00612） 預計，去年集團由虧轉盈，將錄得純利。

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齊屹科技 （01739） 預計，去年純利將介乎3000萬元至5000萬元人民幣。公司指，財務狀況改善主要因為期內家居裝修服務訂單大幅增加，收入快速增長。

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金輝控股 （09993） 預計，去年收入和淨利潤將分別按年增長超過3成及4成，主要因於集團去年所交付房地產的總建築面積比去年大幅增加所致。

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象喜國際 （01732） 預計，去年將錄得1190萬元人民幣，按年錄得約3成增長。集團表示，純利增加主要由於（i）集團沒有產生去年因公司由聯交所創業版轉往主版相關的一次性開支；（ii）集團在四川成都市新開拓的建材供應鏈運營獲得盈利。

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靈寶黃金集團 （03330） 預計，去年將錄得約6000萬至8000萬人民幣，2019年則錄得虧損約2.52億元人民幣。集團表示，預期轉虧為盈主要由於集團克服新冠肺炎疫情影響，加上去年金錠平均售價大幅度上漲，整體毛利率上升。

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權威金融 （00397） 預計，去年將錄得純利約4000萬元，而2019年同期則錄得虧損約7100萬元，集團表示，由虧轉盈主要因為﹕（i）去年借貸收入及純利有所增加；（ii）金融服務分類去年由盈轉虧。

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佳兆業美好 （02168） 預計，去年純利將按年錄得不低於35%至45%的增長，主要因為﹕（i）去年在管物業的建築面積增加；（ii）去年集團的交付前及顧問服務量增加，使收益增長；（iii）去年智能解決方案服務收入增長。

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中港石油 （00632） 預計，去年純利淨額約為860萬元，2019年同期虧損則為2.69億元。

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中國通海金融 （00952） 預期去年全年綜合稅前利潤約1億港元至1.27億港元，主要因集團之一般營運收 入及投資組合公允值上升。

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世茂服務 （00873） 預期，集團去年淨利潤（扣除上市費用前）將較2019年同期錄得不少於80%的增長，增幅主要是由於集團物業管理在管建築面積的增加，及社區增值服務與非業主增值服務收入的綜合上升。

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美瑞健康國際 （02327） 預料扭虧為盈，股東應佔溢利不少於8000萬元，2019年同期虧損為2020萬元。

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力豐集團 （00387） 發盈喜預料，應佔溢利介乎200萬至400萬元，2019年同期則錄得4341.3萬元虧損。

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合豐集團 （02320） 預期，去年度虧轉盈，錄得公司擁有人應佔利潤約100萬元，對上一個財年則錄得虧損約790萬元。

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雲遊控股 （00484） 預期，去年度虧損按年減少約70%至80%，而對上一個財年則虧損2.6億元人民幣。

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四川能投發展 （01713） 公布，預期去年度盈利按年大幅增長約40%，主因電力銷售實際增長超過20%及提高資金集中度、加強資金使用效率管理以及調整融資結構等多種手段降低報告期內利息費用支出。

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首長四方 （00730） 公佈，公司由虧轉盈，預計去年純利將不少於500萬元，公司表示，主要因為收入增加、銷售成本下降導致毛利額提高和其他收入增加所致。

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JS環球生活 （01691） 預期，去年綜合盈利大增至3.5倍至3.85億美元。

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金輝控股 （09993） 預期，去年收入按年增逾3成，淨利撋按年增逾4成，截至去年底止，淨負債率低於 100%，現金短債比大於1，剔除預收款項後的資產負債率於70%。

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鑫苑服務 （01895） 預期，去年綜合純利按年升不少於60%，主要歸因2020年收益增長強勁。

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永升生活服務 （01995） 預期，去年綜合純利及公司擁有人應佔溢利將較2019年同期均按年增加超過65%。

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冠力國際 （00380） 公佈，預計去年純利將增加1800萬元至2100萬元。集團表示，純利增加主要因為﹕（i）去年溢利的基數相對較低；（ii）毛利率增長；（iii）持續成本控制效益。

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興業合金 （00505） 公佈，預計去年純利按年將增加100%以上。集團表示，盈利上升主要因為﹕（i）年度銅價上升；（ii）集團去年未錄得商譽減值虧損，而2019年則錄得人民幣2830萬元。

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華興資本 （01911） 公佈，預計去年純利為約10.1億元人民幣，比2019年同期升310.8%。公司表示，利潤增長主要因為﹕（i）集團投資銀行及投資管理業務分部經營利潤增加；（ii）集團其他經營開支得到有效控制。

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【盈警】

愛帝宮（00286）預計，去年盈轉虧，虧損不少於3.6億元及不多於4.1億元。由於新冠疫情大流行的持續影響導致健康產業分部中的醫學抗衰老業務及聯營公司投資的收入減少，使相關之商譽、無形資產及聯營公司的投資大幅減值所致。

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曠逸國際 （01683） 預計，去年將錄得淨虧損不少於600萬元，而2019年同期則錄得純利約820萬元。

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美麗華酒店 （00071） 預計，去年純利將減少約7成或以上，2019年同期則錄得純利12.88億元，並預計收入將按年減少約5成或以上，2019年同期收入為6200萬元。集團指，大幅減少主要因為新冠疫情令香港及各國採取旅遊限制措施，集團旅遊、酒店及餐飲業務急速下挫，收租業務亦因為租金下行而拖累財務表現。

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未來世界控股 （00572） 預計，去年將錄得虧損介乎2600萬元至3600萬元，2019年則錄得虧損5400萬元。集團表示，主要因為﹕（i）集團高科技業務分部錄得收益；（ii）投資物業公平值虧損。

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致浩達 （01707） 預計，去年集團將錄得虧損介乎2500萬元至3000萬元之間，2019年同期則錄得1250萬元虧損。集團表示，虧損增加主要因為建築及工程服務毛利減少。

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九龍建業 （00034） 預計，去年純利將按年大幅減少6成至7成，主要因為﹕集團物業發展項目銷售入賬金額減少、在澳門的物業發展權益所得收入減少，以及集團在香港的投資物業重估變動所致。

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保利達資產 （00208） 預計，去年純利將按年下降35%至45%，主要因為集團在澳門海上居發展項目的物業發展權益所得收入及公允價值變動金額減少，以及旗下油田的石油生產及開採資產所作出的減值虧損金額減少。

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大成生化科技 （00809） 預計，去年虧損將大幅增加超過100%，主要由於可換股債券所產生的一次性虧損。

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南海控股 （00680） 預計，去年虧損將擴大至26億元至29億元，2019年同期則錄得虧損6.41億元。集團表示，虧損加大主要因為集團影院從1月到7月全部暫停營業，收入大幅下降。

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神威藥業 （02877） 預計，去年純利將按年減少約4成至5成。

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魯證期貨 （01461） 預計，去年純利將按年增長約80%至100%，主要因為﹕（i）集團加快線上展業及線上服務客戶水準；（ii）場外期權業務持續保持行業領先地位，對沖業務收入增加。

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延長石油國際 （00346） 預計，去年將錄得7.96億元虧損，2019年則錄得虧損4.35億元。公司表示，虧損主要由於﹕（i）油價下跌導致加拿大石油及天然氣生產業務虧損7800萬元；（ii）支付可換股債券利息約為1200萬元。

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順豪控股 （00253） 預計，去年將錄得虧損約9500萬元，2019年則錄得純利約400萬元，收入則預計按年下降3成至4成。

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順豪物業 （00219） 預計，去年將錄得虧損約1.7億元，2019年則錄得純利約1700萬元，收入則按年下降約3至4成。

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華大酒店 （00201） 預計，去年將錄得虧損約為2億元，2019年則錄得純利3200萬元。收入將按年按少40%至50%。

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德林國際 （01126） 預計，去年純利將按年減少約43%，收入將按年跌5%，而毛利將按年減少約31%。集團表示，有關財務變動主要因為受新冠疫情影響，市場總體交易量減少。

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聯亞集團 （00458） 預計，去年虧損將擴大至介乎於1.65億元至1.8億元，2019年同期虧損則為3900萬元。集團表示，主要因為﹕（i）客戶因新冠疫情而導致業務營運關閉，訂單減少，集團製衣業務收入及分部業績下降；（ii）新冠肺炎促使店鋪關閉，影響集團的特許經營品牌業務。

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常茂生物化學工程 （00954） 預計，去年純利將介乎於2700萬至3400萬元人民幣之間，比2019年同期純利5829.9萬元人民幣大幅下降。集團表示，純利下降主要受新冠疫情影響，去年客戶需求減弱、以及政府政策要求公司關閉部分生產線，以致集團去年生產成本增加，毛利率下降。

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呷哺呷哺 （00520） 預計，集團去年將錄得純利介乎1000萬至2000萬元人民幣之間，而2019年同期則錄得純利約2.9億元人民幣，按年減少近97%；收入亦按年下降約9.5%。集團表示，純利大幅下降主要因為由於新冠疫情促使內地政府實施消費場所限制措施，集團業務嚴重受到影響。

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藍鼎國際 （00582） 預計，去年綜合淨虧損將按年減少1成至2成，收入按年減少3%。集團表示，主要因為﹕（i）運營費用及僱員福利費用減少；（ii）投資物業的公平價值下跌；（iii）應收貿易帳項及其他應收款項減少。

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香港建設 （00190） 預計，去年純利將比2019年同期下跌超過35%，2019年同期則為3.78億元。集團表示，純利下跌主要因為新冠疫情爆發，導致集團的投資物業價值下跌所致。

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51信用卡 （02051） 預計，去年虧損將擴大至人民幣15.5億元至17.5億元人民幣之間，2019年同期虧損則為11.28億元人民幣。集團指，虧損加大主要由於中國政府對互聯網金融行業加大監管，行業規模大幅縮少，以及新冠肺炎疫情使去年個人消費信貸市場出現波動。

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健升物流 （01529） 預期，截至去年全年，純利按年下跌介乎約40%至60%的跌幅。2019年，綜合純利約930萬元人民幣。

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偉源 （01343） 預期去年全年綜合業績將錄得虧損淨額介乎約370萬新元至420萬新元，2019年同期則為純利約670萬新元。

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赤子城 （09911） 預料去年全年應佔利潤約3300萬至4700萬元人民幣，較2019年同期減少約30%至50%。

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BENG SOON MACHINERY （01987） 預期，除所得稅後虧損約1400萬新元，2019年同期所得稅後溢利約320萬新元。

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中國玻璃 （03300） 盈警，料去年盈轉虧，錄得虧損不多於1億元人民幣的虧損，主要因2019年曾經受到來自搬遷生產廠房的政府補償，以及去年集團應收賬款及其他應收款確認減值虧損金額增加至約1.23億元。

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南戈壁 （01878） 去年盈轉虧，預期去年錄得介乎1900萬美元至2400萬美元的淨虧損，主要因新冠疫情影響，包括去年2月至3月期間蒙中邊境的關閉以及於2020年期間對煤炭運輸和煤炭出口至中國的限制。

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勵晶太平洋 （00575） 預期應佔虧損介乎2100萬至2500萬美元，2019年同期虧損約6605萬美元。

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中昌國際控 （00859） 預期虧損進一步擴大，去年除稅後虧損淨額錄得不少於5.5億元，2019年綜合除稅後虧損約9480萬元。

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連達科技控股 （00889） 預計由盈轉虧，去年將錄得不少於500萬元淨虧蝕，2019年同期淨利潤為1760萬元。

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海天地悅旅 （01832） 料應佔虧損輕微收窄，公司擁有人應佔虧損約950萬美元（約7362.5萬港元），2019年應佔溢利約為1010萬美元。

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宏華集團 （00196） 去年司股東應佔盈利，按年減少4成至7成，主要因受到疫情影響、美元兌人民幣匯率大幅下降導致匯兌損失、資產減值撥備和營業外支出等非經常性損益增加。

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稻香控股 （00573） 預料扭盈為虧。母公司擁有人應佔虧損約5600萬元至6100萬元，2019年則錄得1.25億元溢利。

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信基沙溪 （03603） 發盈警預料，股東應佔純利可能減少不少於6500萬元人民幣，但不多於7500萬元。

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中亞烯谷集團 （00063） 發盈喜預料淨虧損約2234.8萬元，2019年同期錄1萬元。收入方面預料按年增28%至1345.8萬元。

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橙天嘉禾 （01132） 預期去年度虧損擴大至不少於2.5億元，主因集團多個營運地區為應對疫情而實施的檢疫措施，其中包括臨時關閉戲院，令集團的營運受到異常及非正常干擾，導致營業額大幅減少所致。

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海底撈 （06862） 預計截至去年12月底止，淨利潤按年下降90%，而2019年淨利潤約23.5億元人民幣。

【恒指新貴】海底撈盈警 料去年淨利潤按年跌9成

豆盟科技 （01917） 預期，去年收益按年減少約52%，淨虧損將介乎約6800萬元至7800萬元人民幣，而2019年同期則為淨利潤1090萬元人民幣。

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虎視傳媒 （01163） 預期，去年經調整純利按年減少約50%。

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中國飛機租賃 （01848） 公佈，受新冠疫情影響，預計集團純利將按年下降60%至65%。集團指，新冠疫情促使集團整體業務中的22.3%海外業務受影響。另外，由於民航市場受到嚴重打擊，集團就Aviation Synergy Ltd所作出的投資作出虧損及撥備約2.18億元，以致純利錄得大幅下降。

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利邦 （00891） 公佈，去年將錄得虧損不少於2億元，而2019年同期則錄得純利5035.3萬元，公司表示，預期虧損主要因為去年新冠疫情打撃集團營運市場，高級男士服裝產品需求低迷，零售收入大幅減少，以及批發業務訂單顯著延遲。

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編輯﹕賴奕羚