【股神分析】「股神」巴菲特﹕債券投資者將面臨「黯淡的未來」

▲ 巴菲特呼籲投資者遠難債券市場。

上周美國10年期債券息率突破1.6厘，全球陷入恐慌拋售債券，有「股神」之稱的巴菲特在致股東的公開信內警告，投資債券將面臨「黯淡的未來」，籲投資者離開債券市場。

10年債息曾升破1.6厘，詳情可見﹕【下一頁】

巴菲特分析，在去年年底時，10年期美債債息為0.93%，比1981年時的15.8%收益率大幅下降94%，而在日本、德國等地，投資者從數萬億美元的主權債務中所獲得的回報竟然為負數。他指﹕

「全世界的債券投資者---無論是養老基金、保險公司還是退休金---都面臨著黯淡的未來。」

巴菲特亦指，有些保險公司擬購入質量低但回報率高的高風險債券，以解決利率不足的問題。他指，此種做法令人擔憂，並提到早於30年前，有些儲蓄和貸款行業正因如此而陷入萬劫不復的地步。

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編輯﹕賴奕羚