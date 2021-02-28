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【股市熱話】準備沽1萬股滙豐 問有甚麼股可長揸收息　網民：一動不如一靜 (附10大收息股推介)

理財智慧 20:51 2021/02/28

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滙豐（00005）近日公布業績，終於恢復派息，但息率未算吸引，有網民在討論區發帖，表示想沽出手上1萬股滙豐，問有甚麼股份可長期持有收息，不過有網友勸他，若打算長期收息，一動不如一靜。

有網民近日在Facebook群組「香港高息股分享」發帖，表示「本人準備放一萬股匯豐，請各位介紹下有什麼股，可轉做長渣收息？」

此帖惹來熱烈討論，不少網民均推介近期股價追落後的中移動（00941），「中移動啦唔洗諗，黎緊賺息賺價」、「如果分散風險，中移動、新創建（00659）都可以」。

不過，也有不少網民認為滙豐剛重新派息，不妨繼續持月。「長揸收息可以keep返滙豐」、「穩陣等正常派息唔好咩？」、「如果係長揸收息，則一動不如一靜，滙豐開始派返息，前景還可以」。

【延伸閱讀】【2021部署】2021年 值得留意的10大收息股 【見下頁

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其他網友回應：

  • 如果照你所講唔等筆錢用，可考慮買入一啲可以做期權嘅股票，例如內銀、內險、941....穩陣得黎又高息，再做中短期期權收期權金，加埋一年十幾厘息冇問題，最重要有正股零風險，5號仔亦可，這方法自己做咗10幾年

  • 個人建議你最好賣一半，之後用一半買返中國銀行（03988）就最好，將風險分返一半比中國銀行，同樣可以收息

  • 招商局（00144）同新世界（00017）就最穩定，兩間公司啱啱公布去年全年業績，3月就派息，重點係去年全球疫情咁嚴重，兩間公司派息一毫子都冇減過。真係勁呀！如想再分散啲，可加入中移動、長和（00001）、置富產業信託（00778）、越秀房產信託（00405）

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記者：李兆明

收息股 派息 股票 置富產業信託（00778） 長和（00001） 中國銀行（03988） 越秀 新世界
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